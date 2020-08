STARTER JAKTEN ALLEREDE: Vibeke Johannesen (t.v.) og Rune Soltvedt er på let etter ny trener etter at Lars Arne Nilsen (t.h.) mandag ble avskjediget. Foto: Marit Hommedal

Dette er kravene til den nye Brann-treneren: – Vi kan ikke kjøpe noen ut av en kontrakt

BERGEN (VG) Både sportslig leder Rune Soltvedt og daglig leder Vibeke Johannesen i Brann bekrefter at Branns nye trener vil få de samme kravene som Lars Arne Nilsen hadde.

–Det vi er blitt enige om ikke er en enkel jobb å finne en trener. Det er omfattende krav. Vi skal levere på alle de områdene og kravene som vi hadde til til Lars Arne. Vi skal ligge i toppen av norsk fotball, vi skal utvikle unge spillere, det skal være et offensivt tankesett. Supporterne våre ønsker å bli underholdt, sier Vibeke Johannesen til VG tirsdag ettermiddag.

Det er altså de samme kravene som tidligere Brann-trener Lars Arne Nilsen hadde, før han mandag fikk sparken i Brann.

Økonomien spiller også inn når Brann nå skal ansette en ny trener. Brann er klubben med nest høyest tilskuersnitt etter Rosenborg, noe som gjør at de også lider ekstra kraftig av bortfallet av publikumsinntekter med de restriksjonene coronaviruset har medført.

– Det er en vanskelig økonomisk situasjon som vi også må ta høyde for. Vi kan ikke kjøpe noen ut av en kontrakt. Vi må forholde oss til noen rammer uten at jeg skal uttale meg om det. Vi vet at noe penger må vi bruke så lenge vi har startet denne prosessen og er på jakt etter en hovedtrener – det er ikke gratis. Vi må begrense oss for å si det sånn, sier Johannesen.

Tirsdag ettermiddag var lederne i styret samlet sammen med Johannesen på Brann stadion. Der ble trenersituasjonen tatt opp.

– I dag var det bra og nyttig å samle alle i styret for å ta en gjennomgang av det som ligger bak oss. Nå fikk vi avsluttet det på en god måte med Lars Arne i går og nå ser vi fremover. Nå handler det om å finne en ny trener, sier Johannesen til VG.

Johannesen sier det er sportssjef Rune Soltvedt som har ansvaret for å lede trenerjakten. Da VG pratet med Soltvedt over telefon, sa han følgende om trenerkravene:

– Det er klart at i i den fasen vi er i nå, så går vi bredt. Vi tar alvor på innspillene vi får, og hva vi selv sitter med. Vi går bredt, så jobber vi oss innover. Det å være trener i Brann, jeg håper jeg ikke skremmer noen nå, det en tøff jobb som krever spesielle egenskaper, sier Soltvedt til VG og legger til:

– Det er mange flinke trenere både oppi årene og yngre. Vi ønsker å sondere, men samtidig så må vi jobbe med litt tempo.

