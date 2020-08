BESTEMT: LSK-spiller Fredrik Krogstad snakket med VG etter mandagens trening på Romerike. Foto: Frode Hansen, VG

LSK svakest foran mål i Obos-ligaen: – Jeg hater unnskyldninger

LILLESTRØM (VG) Fredrik Krogstad (25) nekter å skylde på uflaks for at opprykksfavoritt Lillestrøm ligger på 10. plass i Obos-ligaen. Han vil jobbe steinhardt for å løfte klubben tilbake til Eliteserien.

Gultrøyene fra Romerike har kommet til tredje flest avslutninger per kamp i Obos-ligaen denne sesongen, ifølge statistikktjenesten NIFS. Likevel har laget bare tatt åtte av 24 mulige poeng.

Krogstad vil likevel ikke skylde på dårlig flyt.

– Jeg hater unnskyldninger. Vi har ikke vært så gode som vi ønsker å være. Vi har hatt muligheten til å punktere alle kamper, uten å få det til. Vi har også sluppet inn noen enkle mål, som gjør at vi ikke har tatt nok poeng. Det har ikke vært bra nok, sier Krogstad til VG.

Lehne Olsen tar på seg skylden

Krogstad har 93 opptredener bak seg i Eliteserien. Neste sesong vil midtbanespilleren være tilbake på Norges øverste nivå. For å lykkes, må treffprosenten opp.

Foreløpig har ingen lag i Obos-ligaen lavere uttelling enn Lillestrøm, som har scoret på 23 prosent av skuddene som har gått på mål. Til sammenligning har tabelltreer Sandnes Ulf fått nettkjenning på 59 prosent av deres avslutninger på mål.

Thomas Lehne Olsen er på papiret kanskje Obos-ligaens aller beste angriper sammen med HamKams Marcus Pedersen, men LSK-spissen står med null mål på de første seks kampene.

– Jeg må ta på meg skylden. Jeg har ikke vært skarp nok foran mål, og laget har fått færre poeng enn jeg syns vi har fortjent. Vi har vært udyktige i boksen. Ut fra kampene burde vi vært likt med Ranheim, men vi har ikke vært dyktige nok, sier Lehne Olsen til VG.

LSK-SPISS: Thomas Lehne Olsen på treningsfeltet til Lillestrøm. Foto: Frode Hansen, VG

Ekstratrening

LSK-angriperen, som mandag ettermiddag drev egen avslutningstrening etter fellesøkten, har tidligere i karrieren puttet 40 mål på 128 kamper i Eliteserien.

– Er det sånn at du tenker at hvis det løsner for deg, så kan det løsne noe voldsomt?

– He-he. Det er mye mulig, men jeg prøver bare å tenke på å gjøre mine arbeidsoppgaver. Så lenge laget får tre poeng, driter jeg en lang marsj i hvor mange mål jeg scorer.

– Gjør du virkelig det?

– Ja, det gjør jeg. Så lenge vi vinner fotballkamper og utvikler oss, er det helt greit for meg, sier Lehne Olsen.

I AKSJON: Lehne Olsen, Philip Slørdahl og de andre lagkameratene trente halvannen time mandag ettermiddag. Foto: Frode Hansen, VG

Vil drepe Sogndals entusiasme

En scoring i nesten hver tredje match på Norges øverste nivå vitner om hvilket potensial Lillestrøm-trener Geir Bakke trolig råder over – hvis det bare løsner for Lehne Olsen.

Og det kan det gjøre allerede tirsdag kveld.

– Det blir en tøff kamp. Sogndal har egentlig fått litt dårlig betalt i år. De er direkte, flinke til å komme gjennom ledd, varierer spillet, kjører frem vingbacker, har lange kast og mye entusiasme i laget sitt. Det må vi drepe. Så må vi sørge for at vi får matchen inn i den gaten vi ønsker helt fra starten, sier Bakke til VG.

Han har tidligere hatt stor suksess med Sarpsborg 08. På Romerike hadde Bakke mandag med seg erfarne trenere og kulturbærere som assistentene Petter Myhre og Arild Sundgot, keepertrener Jon Knudsen, fysisk trener Geir Kåsene og toppspillerutvikler Frode Kippe. Så det skal ikke stå på kompetansen på ledersiden.

TRENERE: Frode Kippe, Petter Myhre, Geir Bakke og Geir Kåsene ankommer mandagens økt på feltet ved LSK-hallen. Foto: Frode Hansen, VG

Vil jobbe hardt

Bakke, som forteller at han og klubben er på utkikk etter forsterkninger, mener den dårlige uttellingen foran mål har vært hovedproblemet så langt denne sesongen.

– Det har manglet litt på «sharpnessen» når det gjelder å få scoringer. Vi har jo skapt relativt mye. Foreløpig snakker statistikken veldig varmt om veldig mange områder. Det er ting vi må være forsiktige å snakke om, men vi må bruke det internt for å vise at vi jobber med de riktige tingene. Det handler om at vi må bli skarpere og ha større kvalitet i selve avslutningsfasen.

GOD STEMNING: Unggutten Apipon Tongnoy og Bakke gliste begge under treningen VG overvar. Foto: Frode Hansen, VG

– Du har på papiret en superspiss i Lehne Olsen her. Hva sier du til ham og hva gjør du med ham for at han skal få ut potensialet sitt?

– Han må bare spille. Nå sist syns jeg han var sylskarp i innløpene sine. Han kommer til tre-fire store sjanser. Normalt sett setter han i alle fall halvparten av dem. Det var en periode han nølte litt, men det gjorde han ikke sist. Det handler for ham om å komme i gang. Jeg har vært med i så mange år og hatt spisser som plutselig scorer på det som langt fra er «expected goals». Og Thomas er en meget god spiss. Han er viktig for oss i andre faser av spillet også. Det må vi ikke glemme.

– Er det sånn du opplever laget for øvrig også, at du venter på at forløsningen skal komme?

– Ja, men den kommer ikke av seg selv. Vi har ikke vært gode nok. Det tror jeg er viktig å erkjenne når man jobber med fotball. Hvis man ikke har høy nok uttelling, har vi sannsynligvis ikke skapt nok store muligheter til at det ender med at vi vinner fotballkamper. Vi må bare sørge for å skape enda flere sjanser – og så må ikke motstanderen få mye ut av lite. For dette er et spill begge veier, sier Bakke.

Midtbanespiller Krogstad er samtidig klar på at opprykk fortsatt er målet.

– Det er fortsatt det. Vi har blant annet fire matcher mot Ranheim og Tromsø som ligger topp to nå. De kampene blir kanskje enda viktigere nå enn de var. Vi har muligheten til å slå underfra nå, men vi har ikke råd til å tulle mer, sier LSK-profilen.

LSK-SJEF: Bakke tok over Lillestrøm foran denne sesongen. Her er han i samtale med VG mandag ettermiddag. Foto: Frode Hansen, VG

Publisert: 04.08.20 kl. 16:05

