KRAMPE: Matchvinner Bruno Fernandes var en av mange som ble tatt av krampen i varme Köln mandag kveld. Foto: WOLFGANG RATTAY / POOL

Bekymret for «energiløse» Manchester United: – Langt unna det Solskjær ønsker

TV 2-kommentator Øyvind Alsaker mener Manchester United fremdeles må anses som favoritter Europa League, men sier samtidig at mangelen på energi gir grunn til bekymring før semifinalen. Det kan ha sammenheng med mental utmattelse, mener professor i treningsvitenskap, Espen Tønnessen.

– Et moderne Manchester United under Ole Gunnar Solskjær skal være ungt og energisk. Det skal være fart og trøkk. Det var det ikke mandag.

Det sier TV 2-kommentator Øyvind Alsaker til VG, dagen etter å ha kommentert Europa League-kvartfinalen mellom FCK og Manchester United.

Etter en kamp som ble langt jevnere enn mange hadde trodd på forhånd, tok de røde djevlene seg til semifinale mot Sevilla takket være en straffescoring fra Bruno Fernandes. Det ble ekstraomganger i Köln, og FC København, som la inn en heroisk innsats, imponerte mange. Alsaker inkludert.

Men den rutinerte kommentatoren lot seg ikke imponere nevneverdig over Manchester United, som gikk videre på følgende vis:

– Sto og spilte fotball

Etter at Premier League-sesongen var nemlig intensitet og fart de røde djevlenes varemerke. Men de siste ukene, fra de siste kampene i Premier League-sesongen til nå, har Solskjærs gutter sett slitne ut.

Det ble ikke noe bedre etter at de måtte gjennom 120 minutter i 30 varmegrader mandag.

– De var seige, altså. De sto og spilte fotball. Det er veldig langt unna det Solskjær ønsker. Det er åpenbart et fysisk problem, sier Alsaker.

Manchester United har spilt 60 kamper denne sesongen. Det er flere enn noen andre av de gjenværende lagene i Europa League.

Dersom de tar seg helt til finalen, blir det 62 kamper denne sesongen. I faktaboksen under kan du se alle Europa League-lagenes kamper denne sesongen.

Europa League-lagenes kamper Manchester United: 38 kamper i Premier League

Elleve kamper i Europa League

Seks kamper i FA-cupen

Fem kamper i Ligacupen Totalt: 60 kamper Sevilla: 38 kamper i La Liga

Elleve kamper i Europa League

Fire i Copa del Rey Totalt: 53 kamper Inter: 38 kamper i Serie A

Seks kamper i Champions League

Fire i Europa League

Fire i Coppa Italia Totalt: 52 kamper Sjakhtar Donetsk: 32 kamper i ukrainske Premier League

Seks kamper i Champions League

Fem kamper i Europa League

En kamp i den ukrainske cupen

En kamp i den ukrainske Supercupen Totalt: 45 kamper Vis mer

Da Premier League kom i gang igjen, spilte Manchester United tolv kamper mellom 19. juni og 26. juli (liga og FA-cupen). Det betyr at de spilte en kamp omtrent hver tredje dag.

I tillegg var mange av kampene svært viktige, ettersom de jaget en viktig topp fire-plassering (som de fikk) og en plass i FA-cupfinalen (som de ikke fikk). Deretter fikk de noen uker med hvile etter siste ligakamp mot Leicester, men likevel så de slitne ut mot FCK.

– De trenger ferie. De virker energiløse. Energinivået har dalt fra kamp til kamp, mener Alsaker.

IKKE FORNØYD: Det ble nervepirrende for Ole Gunnar Solskjær og hans Manchester United mandag kveld. Gjennom store deler av kampen fulgte han oppgjøret med en alvorlig mine. Foto: Sascha Steinbach / EPA

Før semifinalen mot Sevilla kl. 21.00 søndag kveld oppholder Manchester United seg i Tyskland, og er inne i en «mesterskapsboble». Og Alsaker tror de finner krefter.

– De har et stort mål å jobbe mot og er en kamp unna finale. Kommer de seg til en finale klarer slitne hoder og bein å ta seg sammen, sier han.

Ikke fysisk, men mentalt?

Espen Tønnessen, professor i treningsvitenskap og faglig studieleder for bachelor i fysisk aktivitet og ernæring ved Høyskolen Kristiania, sier til VG at belastningen Manchester United har fått i en sesong som har startet, stoppet og startet igjen, har vært krevende for Solskjærs menn. I hvert fall med tanke på hvor viktige kampene deres har vært.

– Det er krevende å spille kamper så tett. Spesielt på tampen av sesongen. Stor trening- og kampbelastning over lang tid, og et spesielt stort stress og press for å komme blant topp fire i Premier League er krevende for spillerne. At United klarte topp fire kan ha gitt en mentalt utladning. Dette fenomenet har vi sett i andre idretter, der verdensmestere ikke klarer å bli norgesmestere i etterkant. Sannsynligvis har ikke dette med redusert fysisk kapasitet eller teknikk å gjøre, men handler mer om det mentale.

PROFESSOR: Espen Tønnessen ved Høyskolen Kristiania jobber blant annet med treningsvitenskap. Foto: Høyskolen Kristiania

Han tror også coronavirus-pausen, hvor det ikke var noe organisert trening, har spilt en stor rolle. Både under – og etter.

– Det betyr at de ikke har fått anledning til å gjennomføre kamplik trening, bare individuell. Dette gir ikke optimale forberedelser, og blir utfordrende da det kommer kamp hver tredje dag – der alle er vinn eller forsvinn, sier Tønnessen, og legger til:

– Da konkurranseperioden har vart i over ti måneder, og fokuset har vært på å prestere i neste kamp, får en ikke trent optimalt mellom kampene. Det kan føre til at den fysiske kapasiteten sakte, men sikkert, blir redusert. Dette trenger ikke å være synbart i den første perioden etter corona-perioden, da spillerne er restituerte og motiverte for nye kamper. Utfordringen kommer når overskuddet er «brukt opp», og spillerne er ferdige med hovedmålet for sesongen.

