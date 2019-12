I FRITT FALL: Backen Simen Kind Mikalsen og Lillestrøm har ikke vunnet siden august og landet med et brak på kvalikplass i Eliteserien. Her i duell med Magnar Ødegård. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Sportssjefen gir ingen Lennartsson-garanti før kvaliken

LILLESTRØM (VG) Lillestrøm-trener Jörgen Lennartsson (54) startet uken med å få jobben diskutert av klubbens styre, og svensken avsluttet den med å bli pepet ut av egne fans.

Med 14. plassen i lommen tuslet svensken inn i spillertunnelen – til pipekonsert fra frustrerte hjemmesupportere. Klubben må spille kvalik for første gang siden 1990, og et dobbeltoppgjør mot Start (7. og 11. desember) er det som skiller Lillestrøm fra Obosligaen etter 11 seriekamper uten seier.

De færreste trodde på det da de lå som nummer ni og hadde 25 poeng etter 19 kamper.

– Det inngår i trenerens jobb å ta det. Det er bedre at de piper på meg enn på guttene. Det er helt greit, sier Lennartsson om hylekoret – og sier at folk har rett til å være forbannet.

– Situasjonen sier seg selv. Jeg skjønner veldig godt at folk med hjerte for LSK ikke er fornøyde. Det er en situasjon vi ikke bør være i og absolutt ikke burde vært i. Medio august lå vi på 25 poeng, og nå har vi 11 kamper uten seier. Det er ikke bra nok, oppsummerer sportssjef Simon Mesfin til VG.

– Styret var samlet etter Ranheim-kampen og diskuterte Lennartsson. Vil det skje igjen før kvalifiseringskampene?

– Det har jeg ingen kommentar til. Jeg sitter ikke i styret og stiller på møtene jeg blir innkalt til. Og det er ikke innkalt til noe møter nå, sier Mesfin.

– Garanterer du at Lennartsson leder Lillestrøm i kvalikkampene?

– Det er ingen garantier for noe som helst i den situasjonen vi er nå, svarer Mesfin.

– Vi har ikke pratet om noe annet. Jeg har fullt fokus på å forberede Start, sier Jörgen Lennartsson.

I en fotballkamp omtrent like trist og kald som HC Andersen-eventyret «Piken med svovelstikkene», greide ikke Lillestrøm å skape én målsjanse i en kamp de måtte vinne for å være sikre på å klare plassen.

Sarpsborg hadde én med Gaute Vettis volleyforsøk, som Marko Maric bokset vekk. Tellingen av antall Sarpsborg-dødballer, lange innkast og Lillestrøm-klareringer kan derimot ingen ha klart å holde styr på, men det var uansett nok for gjestene, og de feiret fornyet kontrakt nesten som om de hadde klart topp tre.

– Vi er kjempeglade akkurat nå. Sånn fotballmessig med ballen i laget er vi ikke rare greiene i dag, men vi er gode strukturelt og ganske bra i duellspillet. Og slipper ikke til noen ting omtrent, sier Geir Bakke etter Sarpsborgs 15. uavgjortkamp denne sesongen. Det er norsk toppserierekord.

– Begge lagenes forsvarsspill var bedre enn begge lagenes angrepsspill. Da ble det 0-0, svarer Lennartsson – som hadde ett bytte igjen, men satte aldri på klubbikonet Frode Kippe (41) som et ekstra oppspillspunkt i sluttminuttene.

– Lillestrøm berget plassen i siste serierunde i fjor og trenger både sisterunden og kvalifisering i år. Betyr det null utvikling det siste året?

– Fotball er ikke så enkelt at man bare kan se det sånn. Det er en veldig kompleks sport, du kan se det på mange ulike måter. Du kan se på det at vi trenger to kamper til å for å klare det vi klarte på 30 kamper i fjor. Jeg vet ikke hva jeg skal svare på det spørsmålet, sier Lennartsson.

Publisert: 02.12.19 kl. 03:07

