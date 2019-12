Foto: Martin Rickett / PA Wire

Solskjær grillet på Old Trafford: – Det finnes ingen bevis

MANCHESTER (VG) Journalistene som dekker Manchester United, har begynt å kvesse klørne mot Ole Gunnar Solskjær (46).

Det fikk den norske manageren erfare da han stilte til pressekonferanse på Old Trafford en drøy time etter slutten på 2-2-kampen mot Aston Villa, som betyr at laget hans ligger på niendeplass i Premier League før to tøffe kamper mot Tottenham og Manchester City den neste uken.

Spørsmålene fra pressen var mer kritiske enn de har vært på noe annet tidspunkt i høst. Som The Guardians journalist Jamie Jackson påpekte på Twitter under seansen: «Solskjær grilles for første gang denne sesongen».

Konfrontert av BBCs journalist Simon Stone med at «Manchester United burde ikke ligge på niendeplass uansett hva slags gjenoppbygging klubben gjennomgår», svarer kristiansunderen med sin karakteristiske smålatter:

– Hvordan skal jeg si det … Jeg ville ikke sittet her og snakket om at vi hadde ligget på femteplass hvis vi hadde fått det ekstra målet. Tabellen er ikke den største bekymringen nå, for det er så jevnt. Jeg må bare forsikre meg om at vi får tre eller fire gode prestasjoner og resultater på rappen.

– Det jeg kan si, er at så langt, har vi ledet i mange kamper, men vi har ikke klart å vinne flere av disse. Vi burde være bedre til å holde på ledelsene våre, sier Solskjær.

– Hvorfor klarer dere det ikke? Er det mangel på erfaring, beherskelse?

– Det er nok flere ting. Ja, vi er et ungt lag. Trolig det yngste i ligaen. Men det er ikke en unnskyldning. Vi klarte ikke å kontrollere tempoet i kampen.

The Telegraphs journalist James Ducker spør: «Du har bare vunnet seks av 22 seriekamper siden du fikk jobben permanent. Hva gir deg tro på at dere kan vinne fem eller seks kamper på rad? Det finnes ingen bevis som tilsier at dette laget kan det.»

– Jeg synes det er mange bevis på at disse spillerne er nærmere å vinne kamper enn å tape dem. Vi må jobbe med forskjellige ting for å få de marginene i vår favør. I dag var ikke den første omgangen god nok. Det er jeg skuffet over, for alle spillerne ble værende her denne uken, mens ungguttene var i Kasakhstan med oss. Vi burde vært raskere ut av startblokkene.

Manchester Evening News-journalist Samuel Luckhurst konfronterer Solskjær med valget av igjen å starte med Andreas Pereira på midtbanen, til tross for at 23-åringen har mottatt kritikk for prestasjonene sine i høst.

– Andreas forbedrer seg hele tiden. Han er en ung gutt som jobber hardt hver eneste dag for å forbedre spillet sitt. Han har spilt ganske mange kamper i år, ja, og vi fant hans beste posisjon som offensiv midtbanespiller tidligere i sesongen, men når vi mangler tre av de dypere midtbanespillerne våre, så må han gjøre en jobb for laget, sier Solskjær.

Han ber nok til høyere makter for at Paul Pogba og/eller Scott McTominay blir friske nok til å spille når gamlesjefen José Mourinho, nå hovedtrener for Tottenham, gjør sitt store comeback på Old Trafford onsdag kveld.

En ny nedtur i den kampen vil utvilsomt føre med seg enda flere tøffe spørsmål å svare på for Solskjær.

