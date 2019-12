Tom Nordlie ny LSK-trener: – Utrolig god motivator

LILLESTRØM (VG) Trenerveteranen Tom Nordlie (57) blir Lillestrøm-trener i de to kvalik-kampene mot Start.

Han ble presentert på en pressekonferanse på Åråsen klokken 12.00.

– Vi tror at Tom er den mannen som sannsynligvis kjenner laget best, bortsett fra dem som jobber i klubben. I tillegg kjenner han Start godt, så vi mener Tom er mannen som har størst sjanser for å gjøre at vi fortsatt holder oss i Eliteserien, sa styreleder Morten Kokkim.

– Jeg måtte terminere kontrakten med Skeid for å få det til, så jeg tar en sjanse. Jeg kjenner Start godt, og jeg kjenner LSK godt. Nå handler mye om det mentale, ikke om å lære så mye nytt. Jeg tror jeg er bra på å være tydelig konkret, sier Nordlie.

– Hva skjer etter de to kampene? spurte VG.

– Det vet jeg ikke. Det er litt gambling for meg. Det er ingen intensjon eller opsjon eller noe som helst. Kontrakten med Skeid (ut neste år) er terminert litt for at jeg hadde en klausul der det kostet en del penger for å frigi meg, svarer han.

– Vi har kun hatt fokus på disse to kampene nå, sier sportssjef Simon Mesfin på spørsmål om dette er en slags «audition» for Nordlie, med tanke på hvem som trener Lillestrøm neste sesong.

Etter skuffende 0–0 hjemme mot Sarpsborg i siste runde, endte romerikingene på kvalifiseringsplassen i Eliteserien. Dermed fikk trener Jörgen Lennartsson sparken.

– Det er menneskelig leit for Jörgen (Lennartsson), men det er sånn det er i dette gamet her, sier Nordlie.

I omspillet om å berge plassen venter et dobbeltoppgjør mot Start, en av Tom Nordlies mange tidligere klubber i norsk fotball.

Kampene spilles i Kristiansand lørdag 7. desember, med retur på Åråsens naturgress 11. desember. Lillestrøm spiller da for sin 46. strake sesong på toppnivå i Norge. Det er rekord i norsk toppfotball.

– Min oppgave er å lokke frem angrepsvilje, ikke angst i forhold til konsekvenser, sier Nordlie.

GODE TIDER: Frode Kippe og Tom Nordlie feirer semifinaleseieren over Stabæk i 2007. Foto: Bjørn S. Delebekk

De fire siste sesongene har Nordlie trent Skeid. Denne sesongen rykket laget ned fra OBOS-ligaen. Tidligere har 57-åringen fra Lillestrøm reddet Viking fra nedrykk på nivå én og Kongsvinger fra nedrykk på nivå to.

– Slik jeg kjenner Tom, er han en utrolig god motivator. Flink til å få med seg en gruppe. En tydelig måte å spille fotball. Sånn sett kan han gjøre den lille forskjellen som igjen gjør at vi hever oss de prosentene vi trenger, sier Lillestrøm-veteran Frode Kippe (41) til VG.

Han innrømmer at det «lå i kortene» at Lennartsson ble overflødig etter elleve seriekamper på rad uten seier, men presiserer at spillerne sto bak svensken hele veien og at han ønskes alt godt.

Om Nordlie er «grepet» Lillestrøm trenger i sin første nedrykkskvalik på 29 år, sier stopperkjempen følgende:

– Han er den type coach vi trenger. En som er tydelig på hvordan vi skal spille offensiv fotball, god til å kommunisere, god til å samle en gruppe og få en gruppe til å høre på ham. Som fagmann er han en av de beste trenerne jeg har hatt. Han kan mye fotball og veldig trygg på sitt system.

Nordlie var i Lillestrøm halvannet år fra 2007 til 2008 og gjorde klubben til Norgesmester. Nå får han halvannen uke på å holde dem i norgestoppen.

– Det blir liten tid for å sette «hans» fotball, men noen små grep kan være nok, sier Kippe, som ble sittende på benken hele kampen mot Sarpsborg i siste runde. Den endte 0-0 og sendte LSK til kvalikplassen uten at laget hadde skapt en målsjanse foran eget publikum.

Tobias Salquist (24) understreker at spillerne ikke har hatt noe med sparkingen å gjøre.

– Dette er klubbens valg, sier han til VG. Dansken mener Lennartsson er en meget dyktig trener.

– Er du uenig i at han fikk sparken?

– Det er likegyldig om jeg var enig eller ikke. Det er klubbens beslutning, og vi står bak klubben, sier Salquist, som mener LSK har vært «dritt dårlig» i lang tid og at de skal være «evig takknemlig» for at de får muligheten til å redde plassen gjennom kvalifiseringen.

– Vi fortjener egentlig ikke det, sier Salquist.

Nordlies klubber Dette er Tom Nordlies (57) trenerkarriere på toppnivå: Skeid (2016-2019): 3 år, 7 måneder Avaldsnes (2014-2015): 9 måneder Sandnes Ulf (2014): 4 måneder Kongsvinger (2011-2012): 1 år, 2 måneder Fredrikstad (2009-2010): 5 måneder Kongsvinger (2008-2009): 1 år Lillestrøm (2006-2008): 1 år, 6 måneder Viking (2006): 2 måneder Start (2003-2006): 2 år, 7 måneder Sandefjord (2001-2003): 2 år, 1 måned Vålerenga (1999-2001): 1 år, 2 måneder Odd (1997-1999): 2 år, 11 måneder Kilde: NTB

