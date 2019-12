ROLLESVITSJ: Tom Nordlie (til venstre) var med som Romerikes Blads ekspert da Lillestrøm møtte Sarpsborg i siste seriekamp. Til høyre intervjuer Morten Svesengen Jörgen Lennartsson. Foto: Øyvind Herrebrøden

Kilder til VG: Tom Nordlie presenteres som LSK-trener klokken 12

LILLESTRØM (VG) Trenerveteranen Tom Nordlie (57) blir Lillestrøm-trener de to neste kampene.

Klubben har varslet at de vil presentere ny trener midt på tirsdag, og VG vet at det blir Tom Nordlie. LSK satt i møte med sparkede Jörgen Lennartssons representant fra tirsdag morgen av for å komme i mål med sluttpakken.

Etter det VG kjenner til ser prosessen ut til å løse seg, og at det dermed er duket for at Nordlie kan styre laget fra og med i dag. Etter 0–0 hjemme mot Sarpsborg i siste serierunde, endte romerikingene på kvalifiseringsplass på tabellen.

I dette omspillet om å berge plassen venter et dobbeltoppgjør mot Start, en av Tom Nordlies mange tidligere klubber i norsk fotball. Kampene spilles i Kristiansand 7. desember, med retur på Åråsens naturgress 11. desember. Lillestrøm spiller da for sin 46. strake sesong på toppnivå i Norge. Det er rekord i norsk toppfotball.

De fire siste sesongene har Nordlie trent Skeid. Denne sesongen rykket laget ned fra OBOS-ligaen. Tidligere har 57-åringen fra Lillestrøm reddet Viking fra nedrykk på nivå én og Kongsvinger fra nedrykk på nivå to.

