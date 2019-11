CITY-EIEREN: Sjeik Mansour. Foto: REUTERS

Avis: City-eieren selger deler av City Football Group

Holdingselskapet som eier Manchester City, City Football Group (CFG), skal ha solgt ti prosent av selskapet til amerikanske Silver Lake.

Det hevder avisen Financial Times.

Ifølge avisen skal det Abu Dhabi-kontrollerte selskapet CFG ha solgt ti prosent av selskapet til amerikanerne for 500 millioner dollar – rundt 4,6 milliarder kroner.

Dermed skal CFG nå være verdt over 44 milliarder kroner.

Financial Times skriver at avtalen skal ha blitt signert lørdag, og ifølge nyhetsbyrået Reuters er det varslet at den offentliggjøres onsdag.

Silver Lake er et investeringsfirma, som tidligere har vært involvert i blant annet Dell og Skype.

City Football Group eies av Abu Dhabi United Group, men også China Media Capital og CITIC Capital har eierandeler i selskaper (til sammen 13 prosent).

CFG ble opprettet i 2014, seks år etter at Abu Dhabi United Group med sjeik Mansour i spissen kjøpte Manchester City.

Sjeik Mansour er en del av kongefamilien i Abu Dhabi, det dominerende emiratet av de syv som utgjør De forente arabiske emirater, der sjeiken også er visestatsminister og medlem av regjeringen.

Siden sjeik Mansour kjøpt Manchester City har klubben vunnet Premier League fire ganger.

I tillegg til Manchester City eier selskapet blant annet fotballklubbene New York City FC (80 prosent) og Melbourne City CF.

