Dommeren så situasjonen om igjen: - Ville dømt det samme - om igjen

(Start - Lillestrøm 2–1) Tom Nordlie mener at dommer Trygve Kjensli gjorde jobben vanskelig for dem, med å dømme det LSK-trener mener ikke var straffe. Kjensli ville dømt det samme - om igjen, om han fikk sjansen.

– Jeg har sett nøye på situasjonen, i reprise. Og LSK-spilleren har to armer rundt Starts Ramsland, som blir dratt i bakken. Utenfor 16-meteren, et klart frispark, og da er det også straffe så lenge det er innenfor, sier Trygve Kjensli til VG - etter at han har fått orden på tankene.

– Ramsland får en vridning av at han blir holdt, men jeg skjønner at her er det mange følelser ute og går, sier den rutinerte dommeren - om reaksjonene, fra blant annet Tom Nordlie.

– Mens resten av toppdommerne er på Kiel-tur, dømmer dessverre Trygve Kjensli et meget billig straffespark. Du ser det påvirker oss, sier Tom Nordlie til Eurosport etter kampen.

– Det vil jeg ikke kommentere, men det jeg kan si er at jeg hadde en god prat med Tom Nordlie etter kampen, svarer Kjensli.

– Ville du dømt det samme om igjen hvis du fikk sjansen?

Kjensli venter litt, så svarer han: - Ja, det vil jeg si. Og vi tar avgjørelsen der og da.

– Ville VAR ha gjort om denne avgjørelsen din, tror du?

– Nei, det tror jeg ikke. Her er det dommerens mening som avgjør, svarer Kjensli - som hadde sin siste kamp som dommer lørdag kveld.

– Litt rart og spesielt, men vi forberedte oss som vanlig

Tom Nordlie skulle være frelseren i Lillestrøm. I stedet står romerikingene overfor en vanskelig oppgave før returoppgjøret, etter en keepertabbe og en omdiskutert straffesituasjon.

Sist Tom Nordlie sto på sidelinjen med Lillestrøm-logoen på jakka var i 2008.

– Det endte ikke helt som jeg ønsket, har 57-åringen sagt om den forrige perioden på Åråsen. Lørdag fikk han første mulighet til å rette opp inntrykket.

LSK stanget i omtrent en halvtime, men så fant Thomas Lehne Olsen frem sin indre Kevin De Bruyne, og slo en nydelig stikker i blinde til Daniel Gustafsson.

Svensken svarte med å runde «Nordlie-rival» Jonas Deumeland, og trillet bortelaget i ledelsen.

MISFORNØYD: Tom Nordlie fikk se laget sitt rote bort ledelsen i den første playoffkampen mot Start. Foto: Tor Erik Schrøder

– Vi er det beste laget, konkluderte derimot Starts kaptein Erlend Segberg med i pausen.

Og han fikk rett i at hjemmelaget hadde mer på lager.

Tobias Salquist og Martin Ramsland åpnet kampen med å dele ut noen saftige smeller på hverandre, men i andre omgang var det Ramsland som kunne smile bredest.

Med begge armene til Salquist rundt seg gikk Start-spissen i bakken. Dommer Trygve Kjensli nølte ikke i sin siste kamp som Eliteserie-dommer: Straffe til Start.

Aron Sigurdarson var skråsikker fra 11 meter, og utlignet.

Islendingen var ikke like sikker kvarteret senere, men LSK-målvakt Marko Maric var enda mindre sikker. Han fikk ikke tak på avslutningen til Sigurdarson, og 2–1 trillet sakte men sikkert inn i nettet.

– Vi var det beste laget denne kampen. De fikk et mål, men ellers fikk de ikke til mye. Nå drar vi til bortekampen, og skal vinne den og, sier tomålsscoreren - som også kunne hatt et tredje - til Eurosport.

Alene med Maric prøvde han nemlig å kippe, og LSK-keeperen luktet lunta.

– Jeg skulle ha avgjort det, og scoret det tredje der. Jeg hadde vært mer fornøyd med kampen om jeg hadde scoret der, sier han.

Start-trener Joey Hardarson var enig i det.

– Huff. Siden han scoret to så skal han bli unnskyldt, men det hadde vært greit å få sett den inne. Vi leverte en veldig god kamp, og det er synd at vi ikke går inn i neste kamp med tomålsledelse, sier han til Eurosport.

HELT: Aron Sigurdarson scoret to ganger for Start, og ga sørlendingene et strålende utgangspunkt før returkampen på Åråsen. Foto: Tor Erik Schrøder

Thomas Lehne Olsen var centimetere unna å utligne noen minutter før slutt, men avslutningen strøk på feil side av stolpen. Erik Brenden var enda nærmere like etter, men den ballen smalt i metallet.

Og noen ball på innsiden av stengene fikk ikke Lillestrøm.

Dermed er Start ett hakk nærmere opprykk til Eliteserien, mens Lillestrøm må score - og helst holde nullen - i returoppgjøret på Åråsen onsdag, om ikke den historiske rekken med antall sesonger på øverste nivå på rad (45 sesonger) skal ryke.

– Det er en prestasjon under det jeg hadde håpet på. Vi fikk masse kontringsrom, og vi burde ha utnyttet det mye mer. Det er kanskje det mentale som spiller oss et puss etter straffen, og det er trist, sier Nordlie, og legger til:

– Men vi fikk med oss det bortemålet, og slik sett er det «game on».

