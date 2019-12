NFF lover endring om fotballvold: Må avgi ny rapport til statsrådene

NYDALEN (VG) Ledelsen i Norges Fotballforbund (NFF) lover at nye rutiner for anmeldelse av fotballvold skal være på plass før sesongstart. Det er klart etter et møte med justisminister Jøran Kallmyr (Frp) og kulturminister Trine Skei Grande (V) i dag.

Samtidig krever de to politikerne et nytt møte med NFF-toppene før sesongstarten i mars.

Årsak: Statsrådene vil kontrollere at jobben blir gjort når fotballtoppene nå lover konkrete tiltak.

– Det er fortsatt mye som må på plass. Men de har redegjort for hvilke prosesser som er satt i gang. Det er positivt. Og så må vi ta en fot i bakken før seriestarten for å sikre at prosessene de har satt i gang blir ført i mål, sier Skei Grande til VG.

Hun tok turen til justisdepartementet og kollega Jøran Kallmyr for å møte ledelsen i fotballforbundet onsdag morgen. I en drøy halvtime diskuterte de to statsrådene fotballvold med fotballpresident Terje Svendsen og generalsekretær i NFF, Pål Bjerketvedt.

les også VG avslører: Slapp fengsel: Retten fikk aldri vite om fotballvolden

Bakgrunnen er en lang rekke saker i VG om vold på norske fotballbaner.

– Vi går gjennom selvdømmeordningen vår, men dette handler også om grensedragning for anmeldelser. Der samarbeider vi med politiet i Oslo. Det er ikke klart ennå, men vi skal konkludere i god tid før sesongstart, lover Svendsen.

– Var det ubehagelig å møte her i dag?

– Det var helt greit. Det var et bra møte som var avtalt for lenge siden. Kulturministeren oppsummerte det godt med at man ønsker at personer som utøver vold skal forbli i fotballen. Dersom de forlater fotballen, så representerer de kanskje en enda større utfordring, sier NFF-toppen.

Justisminister Jøran Kallmyr utbrøt «Fy søren!» da han fikk se VG-sportens papirforside etter møtet med NFF. Bildet viser skaden til et av ofrene for fotballvold i lavere divisjoner.

FOTBALLVOLD: Slik så hodet til en spiller i lavere divisjoner ut etter en fotballkamp. Justisministeren reagerte da han så bildet som er brukt på VG-sportens papirforside onsdag. Foto: Privat

– NFF har fortalt oss at de kommer med nye rutiner før sesongen 2020. Jeg synes det var mye positivt i det møtet vi hadde nå, og vi er enige om at det blir et nytt møte før sesongstart for å sjekke at alt er i orden og at det er gode rutiner på plass, sier statsråden til VG.

– Hva er oppfordringen din til dem som utsettes for vold på fotballbanen?

– Vi må få rutiner som gjør at det ikke er 13-åringen som har blitt utsatt for vold, og kanskje får en snapchatmelding med trusler fra gjerningsmannen, som skal anmelde. Her må det være et system der voksne tar tak i problemet og vold anmeldes. En 13-åring skal ikke stå alene i slikt, sier Kallmyr.

– Er du fornøyd med svarene NFF ga deg i dag?

– Jeg synes fotballforbundet gjør veldig mye bra. De har tatt tak i dette etter at VG har avslørt en rekke uheldige situasjoner. De har et samarbeid med Oslo-politiet, der man går gjennom rutinene sine. Det er viktig å understreke at vi må ta lederskapet, fra NFF og vår side, og lage gode rutiner slik at den enkelte dommeren, treneren eller klubblederen ikke skal avgjøre en anmeldelse eller ikke.

IDRETTEN MØTTE POLITKERNE: Fotballpresident Terje Svendsen og NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt i møte med justisminister Jøran Kallmyr og kulturminister Trine Skei Grande om vold på fotballbanen. Ved siden av kulturministernen sitter avdelingsdirektør Per-Kristian Aasmundstad og politisk rådgiver Mona Lindseth. Ved sien av justisministeren sitter statssekretær Alf Erik Andersen. Foto: Tore Kristiansen

Fotballpresidenten har tidligere åpnet for at fotballforbundet har sovet i timen i spørsmål knyttet til anmeldelser av fotballvold. Han gjentok budskapet overfor VG onsdag formiddag.

– Det er ikke sikkert at vi har klart å utvikle vårt eget selvdømmeregime og hvordan vi håndterer samfunnsutviklingen. Så det som skjer nå er meget betimelig og det er noe vi tar på høyeste alvor, sier han.

– Hva tenker du om dagens førsteside på VG-sporten?

– Sånn skal ikke skje i fotballen. Dessverre kan det komme alvorlige skader i form av taklinger, men dette skal vi være forskånet fra på norske fotballbaner, mener Terje Svendsen.

