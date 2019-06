MED LANDSLAGSDRAKT IGJEN: Ståle Solbakken sammen med tidligere landslagskamerat Jan Åge Fjørtoft på den årlige vennskapskampen med kronprinsparet på Skaugum. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Solbakken utelukker seg selv som Lagerbäcks etterfølger: – Kjører klubb i noen år til

Lars Lagerbäck (70) er ferdig som norsk A-landslagssjef senest neste sommer. Den ferske FC København-kontrakten til Ståle Solbakken (51) gjør at han heller ikke ved neste anledning overtar Norge.

Det sier Solbakken selv til VG under sin «norgesferie» mellom sesongslutt og sesongstart i Danmark, som han blant annet brukte på å stille opp for kronprinslagets lag i deres årlige vennskapskamp på Skaugum.

Der stilte mannen med 57 landskamper i Norge-drakt i en for ham sjelden fotballøkt, men når Lars Lagerbäck skal avløses ved NFF-kontraktens utløp neste år, trekker ikke Ståle Solbakken på seg landslagsdressen.

– Det blir ikke meg, svarer Solbakken da VG nevner at Norge trenger ny landslagssjef i 2020.

Lagerbäck har hele tiden vært tydelig på at han kun er aktuell til og med et eventuelt fotball-EM med norsk deltagelse, og den samme sommeren fyller svensken 72.

Ny kontrakt

51-år gamle Solbakken akkurat forlenget sin FCK-avtale helt til 2023, noe som skjedde bare dager etter han førte hovedstadsløvene til seriegull for åttende gang i hans trenerkarriere. Med ny kontrakt og familiens flyttelass på vei til København blir ikke landslagsjobben aktuell neste år.

– Det kan du garantere?

– Det tror jeg faktisk jeg kan garantere. Jeg kjører klubb i noen år til. Så får vi se om jeg kan være med neste gang etter det, sier Solbakken.

Han har innrømmet at han var så sugen på Norge-jobben etter Per-Mathias Høgmo vinteren 2016/17 at han var klar for å legge et løp der han ledet både Norge og FC København i halvannet år. Men det ble for komplisert – og endte med at Solbakken sa nei til Norge og aldri lanserte forslaget i København.

Det var hverken første eller siste gang det har vært en kobling mellom jobben som landslagssjef og den mangeårige FCK-treneren. I 2011 ble han Köln-trener i Bundesliga istedenfor å følge kontrakten som tilsa at han skulle overta Norge et halvt år senere. Da forlenget Drillo perioden som norsk landslagssjef, mens vinteren 2017 ble svenske Lars Lagerbäck løsningen.

– Slik jeg føler nå, blir jeg ikke landslagssjef for Norge neste gang. Det føler jeg meg rimelig sikker på. Og etter det sirkuset som var sist, skal jeg iallfall gi et klart og tydelig svar neste gang – ja eller nei, fastholder Solbakken.

Norge er ikke det eneste han utelukker. Solbakken har også slått fra seg å ta et «mellomsteg» til en middels europeisk liga. Da blir han heller i FC København.

– Jeg har bestemt meg for at det ikke blir Belgia, Sveits eller Østerrike. Det kunne jeg gjort mange ganger nå. Du kommer kanskje rett inn i Champions League, men ellers må du gjøre det samme som i Danmark. Vinne serien og komme deg til Europa-spill. Den motivasjonen har jeg ikke. Da vil jeg heller være i København, der jeg vet jeg trives og trives med å bo.

– Så er vi innforstått med at dersom en klubb fra for eksempel Bundesliga eller Premier League dukker opp, så setter vi oss ned og ser på det, sier Solbakken, som for ikke lenge siden var aktuell for en ikke navngitt belgisk toppklubb, som har vært på nordmannen flere ganger de siste årene.

Trenerne med flest seriemesterskap i Skandinavia Norge: Nils Arne Eggen (Rosenborg og Moss) – 15 Sverige: Roger Gustafsson (IFK Göteborg) og Lajos Czeizler (Norrköping) – 5 Danmark: Ståle Solbakken (FC København) – 8 Vis mer vg-expand-down

– Så det blir enten en stor liga eller FCK?

– Ja, det vil jeg si. Men jeg jobber ikke aktivt med det. For to år siden (høsten 2016), så tok vi ekstremt mye poeng i Champions League. Da fikk jeg én henvendelse fra Bundesliga, en klubb med et av de laveste budsjettene. Og det var en henvendelse, ikke et tilbud. Hvis du bestemmer deg for å gå videre, tror jeg du må jobbe aktivt med agent, skape relasjoner og sette opp møter. Jeg har hverken gjort det eller bedt agenten min «finne en klubb». Ellers har det vært noe Dubai og Emiratene, men de tilbudene vil jeg ikke ha.

Familien kommer

For første gang siden han ble gjeninstallert i FC København i 2013, skal også deler av familien bo sammen med ham. Kona Anniken og yngstedatteren Ida (15) flytter fra Hamar til den danske hovedstaden, mens HamKam-spiller og EM-aktuelle Markus (18) inntil videre blir «alene hjemme» på Hamar.

Han er på utgående kontrakt og skal muligens videre på et tidspunkt, men det skjer ikke at FC København signerer den relativt ettertraktede obosligaspilleren, kjent for løkketriks som dette:

Selv om det altså hadde samlet fire femtedeler av familien Solbakken i Danmark.

– På det nivået han er nå, kunne han vært i en stall. Men jeg tror ikke det er noen god idé å utsette hverken ham eller meg for det, smiler senior, som uansett er tilfreds med å få kona og datteren i hus etter seks års pendling.

– Det blir deilig. Få en normalisert hverdag, beskriver Solbakken.

«Familiegjenforeningen» var naturligvis en del av vurderingen som førte til at han tidligere denne måneden forlenget kontrakten med to år. Før det tidspunktet var han uansett FCK-sjef frem til sommeren 2021, og sånn sett hadde ingen av partene hastverk.

– Formannen lurte på om jeg ville forlenge, og når Annikken og Ida flytter ned, tenkte jeg at jeg kunne gjøre det. Jeg har underrettet ham hele veien om hvilke tilbud jeg har sagt nei til. Vi har åpen dialog om sånt.

I sin doble sjefsrolle – både trener og manager (med ansvar for spillerlogistikk) – fikk han naturligvis med seg et lite lønnshopp med den siste avtalen. Om det også er en klausul som gjør at han relativt enkelt kan kjøpes ut om rett klubb ønsker ham, vil ikke Solbakken være konkret.

– Jeg har vært lojal mot FCK i mange år. De vet hva vi tenker, der har vi et nært forhold, og de vet hva jeg har sagt nei til, sier Ståle Solbakken.

Publisert: 02.06.19 kl. 17:01