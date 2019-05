SERIEMESTER: Manchester City vant ligaen ett poeng foran Liverpool. Her jubler de lyseblå etter seieren mot Brighton. Foto: James Boardman / Sportimage/PA Images

Mener Manchester City bør skamme seg etter Liverpool-hån

På flyet hjem med ligatrofeet sang Manchester City nedlatende om Liverpool. Teksten reagerer Liverpool Echo-kommentator James Pearce kraftig på.

«Klasseløse Manchester City-spillere burde skamme seg på grunn av syk Liverpool-sang» er tittelen på en kommentar Pearce skrev i går kveld.

Bakgrunnen er en video som har spredd seg fra Manchester Citys flytur tilbake til egen by søndag. Der feirer Manchester City ligagullet med en sang hvor Liverpool hånes.

Man ser vel å merke ikke om noen spillere er med på sangen.

– Dessverre er det ekte

Sangen går til tonene av «Allez, Allez, Allez», kjent fra mange ulike lags supportere, blant annet Liverpool og The Kop.

Citys versjon av sangen går som følger, ifølge Pearce:

«All the way to Kiev, to end up in defeat, crying in the stands and battered on the streets, Kompany injured Salah, victims of it all, Sterling won the double, the Scousers won **** all....».

– Opptakene var så skammelig at du følte at det måtte være falskt. Så klart ville de ikke synke så lavt? Dessverre er det ekte, skriver James Pearce.

Sangen viser til at Liverpool tapte Mesterliga-finalen i Kiev i fjor, at Kompany hadde en tøff takling på Salah i januar og at tidligere Liverpool-spiller Sterling har vunnet ligaen og ligacupen med City i år.

Det det reageres sterkest på er «Battered on the streets» - slått på gatene. Det tolkes at meningen kan være å vise til da Liverpool-supporter Sean Cox ble angrepet før kampen mot Roma i fjor, eller Hillsborough-tragedien hvor 96 personer mister livet.

Her kan du se hvordan Liverpool kom seg til Champions League-finale i år:

City benekter

En Manchester City-talsmann benekter at de viser til hverken Sean Box eller Hillsborough-tragedien, ifølge Guardian.

– Det syke opptaket og Citys sørgelige svar er en påminnelse om at Sheikh Mansours oljepenger kan betale for det meste, men du kan ikke kjøpe klasse, skriver Pearce.

Sheikh Mansour er eieren av Manchester City og visestatsminister i De forente arabiske emirater.

Pep Guardiola, Manchester Citys manager, roste Liverpool kraftig både før og etter den avgjørende kampen.

– Vi må si gratulerer til Liverpool og tusen takk. De hjalp opp oss til å heve standarden fra forrige sesong. Det måtte vi for å kjempe mot dem, sa Guardiola til Sky Sports søndag.

Liverpool-fansen ga ikke City særlig god behandling i fjor:

