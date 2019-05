LEDIG PÅ MARKEDET: Kjetil Rekdal har jobbet som ekspert etter at han forlot Start i april. Foto: NTB scanpix

Eurosport-ekspert lanserer Rekdal som kandidat til Godset-jobben

Onsdag trakk Bjørn Petter Ingebretsen seg som Strømsgodset-trener. Eurosports Joacim Jonsson mener ekspert-kollega Kjetil Rekdal vil være et godt valg som drammensernes nye sjef.

– Jeg sitter i studio med Kjetil Rekdal , så det kan virke dumt at jeg lanserer ham som en kandidat, men han er en type trener som kan få maksimalt ut av en spillergruppe. Han fungerer kanskje best når han har en type som Morten Tandberg med seg, som tar seg av treningsarbeidet, men Rekdal tenker veldig taktisk. Det tror jeg er viktig for Godset, for de har sett veldig ustrukturerte ut.

Det sier Jonsson til VG kort tid etter at det ble kjent at Ingebretsen er ferdig som trener på grunn av helsemessige årsaker. Strømsgodset har bare vunnet én av sesongens syv første kamper og ligger tredje siste i Eliteserien.

Derfor Rekdal

De svake resultatene har ført til et stadig økende trøkk fra omgivelsene. Kravene om bedring har vært store. Det gjør at Jonsson ikke er overrasket over onsdagens nyhet.

– Jeg er ikke sjokkert. Det er klart at situasjonen Godset har vært i har medført et stort press. Den har vært tøff. Jeg tror situasjonen hadde vært annerledes hvis de hadde ligget topp seks. Det er beintøft å være fotballtrener. Det krever mye, sier Jonsson.

Eksperten utdyper samtidig årsaken til at han mener Rekdal vil være en god erstatter.

– De må få inn en type som er flink på struktur, en trener som stiller krav til spillergruppen og får maks ut av den troppen som er der. Man må kanskje legge vekk den langsiktige tankegangen litt. Nå handler det om å komme seg på riktig spor igjen, sier Jonsson.

Striden i Start

Rekdal er ledig på markedet etter å ha vært i en åpen krangel med Start for halvannen måned siden. 2. april ble partene enige om at treneren skulle bli løst fra stillingen sin.

Siden den gang har Rekdal jobbet som en av Eurosports eksperter på Eliteserien. Den tidigere Lierse-, Aalesund-, og Vålerenga-sjefen har ikke besvart VGs henvendelser onsdag formiddag.

Dag Lindseth Andersen er daglig leder i Strømsgodset. Han svarer på sin side slik på spørsmål om Rekdal kan være aktuell for den ledige jobben:

– Ingen er uaktuelle eller aktuelle slik situasjonen er nå. Kjetil Rekdal har vært innom her både som trener og kommentator. Vi kjenner ham godt som person, men vi har ikke snakket med ham om dette. Vi begynte prosessen med å finne en ny trener i går, sier Lindseth Andersen til VG.

Keita vil ha Wibe-Lund

Godset-lederen opplyser at klubben vil prioritere å bruke tid på å finne «rett mann» fremfor å ta en avgjørelse raskest mulig.

Muhamed Keita, som nylig skrev under på en kontrakt ut året med Strømsgodset, mener drammensernes neste hovedtrener allerede er i klubben. Kantspilleren sikter til Ingebretsen-assistent Håkon Wibe-Lund.

– Vi har allerede en trener her. Vi har Håkon. Vi trenger ikke en ny. Vi fortsetter som vanlig, skriver Keita i en SMS til VG.

