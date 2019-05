Hat trick-Hegerberg fullroses: – Det største en nordmann har gjort i Champions League

(Lyon - Barcelona 4-0, pågår) Nøyaktig 16 minutter og 12 sekunder gikk det mellom Ada Hegerbergs første og tredje mål i Champions League-finalen. Nå hagler lovordene mot den norske Gullballen-vinneren.

13.31 viste kampuret da Hegerberg overlistet Sandra Paños og gjorde 2–0 (Dzsenifer Marozsán scoret det første) i Budapest.

29.43 sto det på klokka da Hegerberg scoret sitt tredje for dagen og hadde gitt Lyon ledelsen 4-0.

Historisk sus

Bare én gang tidligere, da Ferenc Puskas gjorde tre for Real Madrid mot Benfica i 1962, har det blitt scoret hat trick i løpet av den første omgangen av en CL-finale.

Og bare én gang tidligere har en kvinne scoret hat trick i den gjeve finalen. Det var Inka Grings tilbake i 2009.

– Det er ikke så mye annet å si enn at det er helt rått, sier tidligere landslagsstjerne Solveig Gulbrandsen til VG i pausen.

– Hun har levert gang på gang over tid, og nå leverer hun i nok en finale. Det er så klasse av Ada. Klasse i boksen, setter alt, leverer med høyre og venstre og viser ekstreme ferdigheter, fortsetter hun.

– Større enn Solskjær

– Det er bare å få henne tilbake på landslaget så fort som mulig, sa Mohammed «Moa» Abdellaoue i pausen hos Viasats FA cup-sending.

På Twitter mener Grant Wahl, som er tilknyttet Sports Illustrated og Fox Sport, at man må gjøre et siste forsøk for å få Hegerberg til VM i Frankrike. Det begynner 7. juni.

– Det er det hun selv som har sagt nei til, så det skjer ikke. Men jeg håper at Hegerberg ser at det ligger en utfordring for henne på landslagsnivå og at det til slutt løser seg der, sier Solveig Gulbrandsen.

Hege Riise, som i sin tid vant OL-gull med landslaget, er også fra seg av beundring.

– Hun har vært veldig skarp, og Lyon er jo veldig effektive. Det her er det største en nordmann har gjort i Champions League, sier hun, som er til stede i Budapest, til VG.

– Større en Solskjær (avgjorde for Manchester United i 1999)?

– Ja. Det er vanskelig å sammenligne selvsagt, men hat trick i en Champions League-finale i første omgang... Det lar seg høre, svarer Riise.

Også på sosiale medier lovprises den norske 23-åringen. Denne fra Lyon selv snakker fint for seg selv:

Søster Andrine Hegerberg, som selv spiller på PSG, er klar i sin tale. «GOAT», skriver hun med referanse til at det står for «greatest of all time», eller på norsk: tidenes største.

Hans Olav Lahlum skriver følgende:

Sportssjef i VG, Øyvind Brenne, slenger seg på med denne hyllesten:

Bleacher Report-reporter Gaby Kirschner mener det ikke kan sies nok hvor god Hegerberg er:

