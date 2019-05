GLAD: Veton Berisha var fornøyd i pressesonen på Nadderud. Foto: NTB scanpix

Brann-helten Berisha: – Skjønner at folk har vært misfornøyde

BEKKESTUA (VG) Veton Berisha (25) ble matchvinner mot Stabæk med sin første scoring for Brann. Etterpå erkjente klubbens nyankomne angriper at supporterne har hatt grunn til å være frustrerte over sesongstarten.

Før 1–0-seieren over Stabæk søndag kveld hadde Brann bare vunnet to av sesongens syv første seriekamper. Selv om spillet har vært tidvis bedre enn poengfangsten skulle tilsi, forstår Berisha at resultatene ikke har samsvart med forventningene.

– Supporterne våre er bra. De skal få lov til å ha sine meninger. Vi har ikke gjort det så bra poengmessig, så jeg skjønner godt at folk har vært misfornøyde med det, sier Berisha, som selv har brukt tiden utenom trening og kamp til å komme på plass i ny leilighet i Bergen og derfor ikke har merket så mye til trøkket fra omgivelsene.

– Betyr mye

Mot Stabæk scoret egersunderen sitt første mål for klubben. Det var på et kjærkomment tidspunkt. Seieren innebærer at Brann avanserer til 6. plass på tabellen – med bare fem poeng opp til Odd, som er nummer to bak Molde.

– For oss betyr det mye. Vi trenger de tre poengene her. Det var viktig at vi kom i gang igjen etter tapet mot Ranheim. Jeg syns vi fortjente de tre poengene i dag, sier Berisha.

– Hvordan kjentes det å score ditt første mål for klubben?

– Det er veldig deilig. Det er godt å komme i gang. Så får vi håpe at målene kommer på løpende bånd fremover, sier 25-åringen, som spilte kant mot Stabæk i trener Lars Arne Nilsens 4–3–3-system.

Fornøyd Nilsen

Den rollen løste Berisha bra. Den hardtarbeidende angriperen var et uromoment kampen gjennom.

Etterpå kom han glisende inn i pressesonen utenfor Nadderud stadion. Der var også trener Nilsen i godt humør, etter den viktige trepoengeren.

– Det betyr veldig mye for oss slik situasjonen er nå. Vi har slitt med å vinne kamper og å få uttelling på sjansene våre. Vi har ikke så god uttelling i dag heller, jeg tror vi scorer på én av 10–11 sjanser, men vi holder nullen bakover, sier Nilsen til VG.

– Hva gjør det med deg og måten du jobber på når dere må kjempe så hardt for alle poeng og ikke har fått noe gratis?

– Så lenge vi spiller god fotball og skaper sjanser, vet vi at vi kommer til å vinne kamper. Men det er klart det er frustrerende å ikke få poeng og resultater. Det er det vi lever av. Alle rundt oss blir selvfølgelig misfornøyde – og vi blir misfornøyde, vi også. Ser man bak resultatene, har vi spilt forholdsvis bra, men vi har ikke vært dyktige nok og ikke scoret nok mål.

Roser Berisha

Nilsen var også glad for at Berisha fikk sin første scoring for klubben etter overgangen fra Rapid Wien like før seriestart.

Selv om laget ikke har hatt en optimal start på sesongen, er Nilsen meget fornøyd med sin nye angriper.

– Veton har vært veldig god. Han er veldig tøff i garderoben. Han er fin. Han er nok den som er mest glad for at vi vinner. Om det er han som scorer ... Det betyr sikkert litt for ham, men han er nok først og fremst glad for at vi vinner, beskriver Nilsen, som nå ser frem mot 16. mai-kampen mot Sarpsborg i Bergen.

– Vi ligger litt lenger bak på tabellen enn vi hadde håpet på, men nå har vi vunnet to av de tre siste kampene. Vi får bare reise hjem og lade opp, så får vi se om vi kan ta poeng der også, sier Nilsen.

Publisert: 13.05.19 kl. 12:49