UTVIST: Trygve Kjensli gir Torbjørn Kallevåg rødt kort mot Bodø/Glimt på Haugesund stadion søndag. Foto: Jan Kåre Ness / NTB Scanpix

TV 2-ekspert mener dommer bør «benkes» etter uttalelser

TV 2-ekspert Jesper Mathisen (32) reagerer på dommer Trygve Kjenslis (47) uttalelser etter to omdiskuterte situasjoner i Haugesund søndag. Han kaller uttalelsene etter kampen for «skremmende» og «overraskende».

Nå nettopp







Dommer Trygve Kjensli kom i fokus etter 1–1-kampen mellom Haugesund og Bodø/Glimt søndag kveld. Dommeren ga Haugesund-spiller Torbjørn Kallevåg sitt andre gule etter 25 minutter, samt ga Glimt en omdiskutert straffe halvveis i andre omgang.

Se situasjonene og reaksjonene fra Eurosport-panelet her:

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Etter kampslutt sa han dette til Eurosport:

– Han får et gult kort rett før for en hensynsløs takling og cirka to minutter etterpå, slik jeg ser det, mister han ballen i forbindelse med en touch, og så skal han gjenvinne den. Slik jeg ser det, fra min posisjon, så fullfører han taklingen på en hensynsløs måte og treffer Bodø/Glimt-spilleren på fot, sa Kjensli om Kallevåg-utvisningen etter kampslutt.

– Slik jeg ser det, får han to armer i ryggen og detter som følge av det. Billig eller ei, jeg synes i hvert fall det er en forseelse. Jeg hadde blåst for den ute på banen og da blåser jeg for den innenfor 16-meteren, sa han om straffesituasjonen, og forteller samtidig at han har sett reprisen.

Når VG tar kontakt mandag formiddag, mener Kjensli fortsatt at begge hans avgjørelser var korrekte.

– Har du sett situasjonene på nytt og hva er vurderingen i dag?

– De uttalelsene står, sier han.

– Så du står inne for både utvisningen og straffen?

– Ja. Min oppfatning der og da var slik. Jeg har en helt annen vinkel og jeg ser situasjonene på en annen måte. I hvert fall i forhold til det røde kortet. Jeg står for det jeg sa i går.

– Skremmende og virkelig overraskende

Det får TV 2-ekspert Jesper Mathisen til å reagere. Han mener både utvisningen og straffen til Bodø/Glimt var feil, og at Kjensli nå bør settes til å dømme på et lavere nivå i en periode fordi han ikke innrømmer det Mathisen mener er to klare feil.

– Problemet med en god del dommere er at de mangler forståelse for spillet. Når man har sett situasjonene i reprise, fått sove på det og likevel mener det var riktig dømt, skjønner jeg jo at det gjøres mye feil. Da er ikke en dommer som Trygve Kjensli god nok til å dømme. Da kan man få opp andre som kan prøve å løse den jobben på en bedre måte. Det er skremmende og virkelig overraskende at han fortsatt mener det var korrekte avgjørelser. For det var det absolutt ikke. Dette er for meg dessverre et signal om at han ikke bør dømme på dette nivået, sier han.

– Bør dette få konsekvenser?

– Ja, hvis en utespiller hadde scoret to klønete selvmål og sagt til avisen dagen etter at det var strålende arbeid, tror jeg han hadde blitt benket et par kamper. Det bør også Trygve Kjensli bli. Han bør bli satt til å dømme på et litt lavere nivå. Det vil nok være til det beste både for ham og de som spiller i Eliteserien, svarer Mathisen.

Når VG snakker med Kjensli igjen mandag ettermiddag, for å konfrontere ham med kritikken fra Mathisen, sier han at han nå har sett situasjonene på nytt og forstår at situasjonene er diskutable når man ser de fra ulike vinkler.

– Jeg var ikke hjemme før sent i natt og har nå fått sett situasjonene litt utpå dagen. Jeg ser jo at når man ser bildene at de kan diskuteres nå i ettertid og har forståelse for det, sier Kjensli. Han ønsker ikke å bruke ordene rett eller galt om situasjonene.

VG har også vært i kontakt med Mathisen etter Kjenslis nye uttalelser. TV 2-eksperten står fortsatt på sitt.

Dommersjef Terje Hauge forteller til VG mandag formiddag at han hverken har sett situasjonene fra kampen eller uttalelsen i etterkant. Han hadde ikke hatt kontakt med Kjensli etter kampen, men skal se på og analysere situasjonene sammen med et team senere mandag. Han sier at han derfor ikke kan uttale seg om saken ennå.

Situasjonene fra Haugesund er ikke de første som omdiskuterte dommeravgjørelsene i Eliteserien denne sesongen.

Ola Hobber Nilsen fikk massiv kritikk etter kampen mellom Viking og Brann i runde tre. Da ble Brann snytt for flere straffespark. Se situasjonene her:

Etter kampen la Hobber Nilsen seg flat og innrømmet feil. Det får han ros for av Mathisen.

– Han gjorde feil i kampens hete, men han så på det i etterkant og forsto selv at han hadde gjort en del dårlige ting. Da lærer han forhåpentligvis av det, blir mer bevisst og en bedre dommer på lang sikt. Mens Kjensli som har dømt i så mange år gjør to grove feil i Haugesund uten å innrømme det i ettertid. Det vil jo si at Kjensli vil fortsette å gjøre slike feil i tiden som kommer. Da har han en helt feil oppfatning av hva som er en korrekt og en feil avgjørelse, sier den tidligere Start-spilleren.

Se innrømmelsen til Hobber Nilsen her:

Denne runden var det også en omdiskutert straffesituasjon i kampen mellom Ranheim og Vålerenga. Vålerenga vant 5–1. Ola Solbakken fikk straffe på stillingen 2–0 til Vålerenga. Se situasjonen her:

Forrige runde røk akillesen til Strømsgodset-talentet Nico Mickelson (19). Odds Fredrik Oldrup Jensen fikk gult kort i situasjonen, men TV-bildene viser at midtbanespilleren ikke feller 19-åringen:

Publisert: 13.05.19 kl. 17:22