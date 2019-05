Norges landslagskaptein fikk sjokk da manageren ble sparket

LÓDZ (VG) Leo Skiri Østigård (19) fikk et godt forhold til Chris Hughton etter fjorårets overgang til Brighton - men for en drøy uke siden måtte sjefen hans forlate Premier League-klubben.

Nå nettopp







– Det kom som et sjokk på de fleste, tror jeg. Det var ikke mange som så den komme, forteller Østigård om klubbens avgjørelse.

19-åringen er Norges kaptein under U20-VM i Polen. Under et døgn før åpningskampen mot Uruguay her i vertslandets tredje største by, Lodz, møter VG den kraftfulle midtstopperen som Brighton kjøpte fra Molde sist sommer.

les også Ny kontrakt i Premier League reddet ikke manageren

Ny hverdag

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Østigård snakker reflektert om det første året i England. Han hadde tilbud fra flere klubber før han forlot Molde etter å ha vært på utlån til Viking – men valgte Brighton. Der har 19-åringen trent nærmest fast med Premier League-laget og spilt kamper for U23-mannskapet, noe han har opplevd som en god erfaring.

– Jeg angrer ikke på det. Når du kommer til en slik klubb, handler det om å lære. Etter VM vil jeg spille førstelagsfotball, men jeg har hatt godt av det året jeg har vært der, sier Østigård.

– Hvilket forhold hadde du til Hughton?

– Jeg fikk et ganske bra forhold til ham. Da jeg kom ned, hadde jeg en god prat med ham. Han hadde sett alle kampene jeg hadde spilt i Viking. De hadde en plan for meg. Det var betryggende. Jeg var også med i FA-cupen. Han viste at han hadde tro på meg. Vi får se hvordan det blir med den nye treneren, men han også virker som en bra fyr – og han er kanskje litt mer spillende enn Chris, sier Østigård om nyansatte Graham Potter.

les også Johansen skal lede fotballgutta til VM-suksess: – Han har en utrolig hjerne

Utelukker ikke Eliteserien

Etter å ha dratt til utlandet ønsker Østigård primært å bli værende der. Samtidig som sannsynligheten er stor for et utlån til sommeren i søken etter førstelagsfotball, er det ikke en retur til Norge som frister mest.

– Hvis du kommer frem til at Eliteserien er det høyeste nivået du kan dra på lån til, er det selvfølgelig en mulighet. Men du håper å få muligheten ute i Europa i klubber hvor du kan spille på et høyere nivå. Hvis jeg gjør det bra her i VM, er det kanskje større muligheter for det. Et utlån er veldig aktuelt. Det har både jeg og klubben snakket om, forteller Østigård.

For han er innforstått med at det blir tøft å danke ut den nærmest ikoniske duoen Lewis Dunk og Shane Duffy i midtforsvaret til Brighton allerede kommende sesong.

– Jeg er 19 år og midtstopper. Da er det ikke så enkelt å spille i Premier League. De har vært klare på at et utlån er noe jeg kanskje må. Det er jeg positiv til selv også.

Får ros av Haaland

Han er i utgangspunktet en av Norges aller viktigste spillere i Polen. Det er også Erling Braut Haaland klar på. Red Bull Salzburg-spissen er glad for å ha kompisen på laget.

– Når du har en Leo Østigård som kaptein, da vet du at det blir vanskelig å score mål på oss, sier Haaland.

Med rundt et døgn igjen til kamp var både den høyreiste jærbuen og Østigård i godt humør. Klokken 20.30 fredag kveld entrer begge gressmatta på Stadion Widzewa for å spille mot Uruguay i gruppe C.

– Det er selvfølgelig veldig god stemning. Vi har vært lenge sammen. Vi har et veldig godt samhold. Alle er i godt humør. Vi har energi. Vi er klare til å komme oss ut i første kamp. Det er flomlys. Det kribler i bena for de fleste, sier Østigård.

Publisert: 23.05.19 kl. 21:56