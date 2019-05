PROFIL: Nicklas Bendtner, Rosenborg-spiss, virker å være ute i kulden på Lerkendal. Her fra sist kamp han spilte – borte mot Molde 28. april. Foto: Bjørn S. Delebekk

Adressa: RBK-spillere gikk av trening i Bendtner-protest

Nicklas Bendtner (31) skal ikke ha noe fremtid i Rosenborg, ifølge Adresseavisen. Et klimaks skal ha skjedd under en treningsøkt i mars.

Ifølge Adressa skal Rosenborg ha hatt en uvanlig hendelse under en spilløkt 24. mars, dagen i forveien av vinterens siste treningskamp mot IFK Norrköping.

Avisen skriver at Bendtners lag skal ha tapt flere kamper på rad, og at danskens medspillere var misfornøyd med innsatsen til Bendtner:

«I ren frustrasjon gikk spiller etter spiller på dette laget av banen i protest, og til slutt endte det i at kun keeperen sto igjen ute på feltet – mot et motstanderlag alene.», heter det i Adressas artikkel.

Ikke lenge etter denne episoden skal trener Eirik Horneland gitt Bendtner beskjed om at han ikke har noe fremtid i klubben, melder avisen.

Ivar Koteng, styreleder i RBK, sier til VG at han ikke vil kommentere saken.

Ute av troppen

Den danske stjernen, som kom før 2017-sesongen, har ikke vært i Rosenborgs siste fire kamptropper. Sist gang han var i spill var 28. april mot Molde (0–3-tap). 11. mai skrev VG at RBK vurderer å gi bort Bendtner, om de ikke får solgt han i sommer.

IKKE I SJEFENS PLANER: Nicklas Bendtner (t.v.) har ikke fått være med i Eirik Hornelands (i bakgrunn) siste kamtropper. Her på trening 23. april. Foto: Bjørn S. Delebekk

Etter det VG vet ble hovedtrener Eirik Horneland, på et gitt tidspunkt i fjor vinter, lovet at Bendtner skulle selges før sesongen startet.

– Det raser på med telefoner og henvendelser. Det er mange som er nysgjerrige på situasjonen. Og situasjonen er litt spesiell. Han er en stor profil, og vi skal håndtere det også best mulig, sa Stig Inge Bjørnebye, sportslig leder i RBK, til VG 16. mai.

– Hvordan håndterer dere det? Det er mange ubesvarte spørsmål ...?

– Situasjonen hans skaper mange spørsmål og det er mange som vil i dybden på det der. Det er ikke sånn at man har krav på alle svar, vi lever et indre liv her i klubben også, og det handler også om samhold. Det er vanskelig for ham også. Men jeg opplever at Nicklas står bak laget.

Bendtner kjenner seg ikke igjen

Adressa skriver at majoriteten av Rosenborg-spillerne mener at Bendtner har «fått særbehandling over tid». Spesielt at Bendtner ikke møtte opp på en fotballskole i fjor høst, var lagkameratene misfornøyd med. Spillergruppen skal ikke ha følt seg hørt av klubbens ledelse før Horneland har satt han ut den siste tiden, ifølge avisen.

Skattelisten viser at Bendtner tjente 19,93 millioner kroner i 2017.

Bendtner skriver et svar til Adresseavisen på e-post:

– Enkelte ting er riktig gjengitt, men det er dessverre vanskelig for meg å gjenkjenne flere av de anonymt plantede ryktene i saken. Det gjør meg lei, fordi jeg finner dem misvisende. Jeg har ikke fått inntrykk av at jeg skulle ha hverken en hel eller halv spillergruppe imot meg, absolutt ikke.

I november ble Bendtner dømt til 50 dagers ubetinget fengsel etter en voldsepisode i København 9. september.

Sportssjef Stig Inge Bjørnebye har ikke besvart VGs henvendelser, og heller ikke kommentert saken til Adressa.

Trenerne i Bendtners tid i klubben Kåre Ingebrigtsen, Rini Coolen og Eirik Horneland vil ikke kommentere saken overfor Adressa.

Publisert: 23.05.19 kl. 16:23