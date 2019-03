BLIR LAGKAMERATER: Ohi Omoijuanfo i kamp mot Molde-kaptein Ruben Gabrielsen på Aker stadion i fjor. Nå blir duoen etter all sannsynlighet lagkamerater. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Hevder Stabæk og Molde er enige om Omoijuanfo-overgang

Ifølge Romsdals Budstikke og TV 2 ligger det an til at Stabæk-spissen Ohi Omoijuanfo (25) blir Molde-klar i dag.

Publisert: 21.03.19 09:30 Oppdatert: 21.03.19 10:08







Lokalavisen Romsdals Budstikke meldte tidligere torsdag morgen at 25-åringen fra Holmlia kom til Aker stadion i dag, og TV 2 erfarer at Stabæk og Molde er enige om en overgangssum. Dermed er spissen bare en medisinsk test og personlig avtale unna å bytte blåfarge på arbeidsantrekket med bare halvannen uke igjen til seriestart i Eliteserien.

Ifølge TV 2 er det snakk om en overgangsavtale på et sted mellom ni og opptil 12 millioner kroner.

– Spillere blir solgt og kjøpt hele tiden, og for en klubb som Stabæk, kan ikke vi si nei til en klubb som Molde når de kommer med et slikt bud, sier Stabæk-trener Henning Berg til Budstikka.

Allerede i januar ble det gjennom media kjent at Molde hadde signalisert interesse for bæringenes angriper, men såvidt VG har brakt i erfaring var de første budene fra Aker stadion på et nivå som gjorde at Stabæk så det som fullstendig uaktuelt.

På omtrent samme tid hadde Molde også forsøkt seg på unggutten Ola Brynhildsen, men heller ikke her var svarene fra Stabæk positive. Tidligere i vinter virket det som om at forhandlingsklimaet mellom klubbene var såpass dødt at det lå an til at Ohi forble Stabæk-spiller.

Men så har Molde åpenbart skrudd opp summene for å sikre seg spilleren som bare hadde Rosenborgs Nicklas Bendtner foran seg på toppscorerlisten i 2017, og flere av de 17 Ohi-fulltrefferne fra den sesongen kan du se her:

Omoijuanfo var ikke like skarp foran mål i 2018 (åtte seriemål), men spilte halve sesongen i en litt mer tilbaketrukket angrepsrolle. Da Henning Berg overtok jobben som Stabæk-trener midtveis, omplasserte han istedet Franck Boli fra venstrekanten og inn på spissplass. Det ga Boli toppscorertittelen (17 mål) og Stabæk fornyet kontrakt etter kvalifiseringsspill mot Aalesund.