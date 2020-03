FORSTÅR IKKE: Aalesund-trener Lars Bohinen, her under seriekampen mot Raufoss hjemme i fjor høst, mener Eliteserie-klubbene bør få kunne trene organisert så lenge de respekterer retningslinjene for smittevern. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Bohinen ut mot treningsregler: – Helt meningsløst

Aalesund-trener Lars Bohinen (50) mener det burde skilles tydelig mellom topp- og breddefotball når det gjelder bruk av fotballbaner.

Torsdag er Bohinen «fri» etter to ukers karantene som følge av treningsleir med AaFK-troppen i Marbella. Det får ham til å trekke frem det han mener er et paradoks.

– Jeg får nå lov til å sitte på kontor og diskutere med mine trenerkolleger. Da sitter man inne og puster samme luft. Hvis det kan sitte fire personer inne på et kontor, så kan det vel være fire spillere ute på en bane under kontrollerte omstendigheter? Det er null problem å få det til i toppfotballen, men det er ingen enighet om det. Vi er best tjent med at vi finner en løsning, sier Bohinen til VG.

Det har vært mye frem og tilbake rundt hva som er lov og ikke for eliteserieklubber på treningsfronten: I forrige uke skapte det reaksjoner blant flere klubbledere da Rosenborg og Haugesund sendte spillere ut på feltet.

Det førte til at Norsk Toppfotball presiserte retningslinjene med at det var lov å drive fysisk fotballaktivitet – individuelt og/eller i små grupper – i tråd med de til enhver tid gjeldende smittevernregler.

Men mandag kom en ny vending da eliteserieklubbene kom til enighet om å utsette gruppetreninger i påvente av svar fra Helsedirektoratet.

– Vi må skille bredde- og profesjonell fotball. I breddefotballen er grepene som er blitt tatt for så vidt greie, for du kan ikke garantere at barn klarer å opprettholde avstandene og reglene uten voksne som har oppsyn, sier Bohinen og fortsetter:

– Men toppfotball er noe helt annet. Den må behandles på en annen måte. Man kan ikke si at man ikke kan drive organisert trening. Det blir for meg helt meningsløst. Dette er yrket vårt, vi har muligheten til å trene for oss selv på en bane der vi sørger for at det er god nok avstand. Det er helt uproblematisk!

les også Permittert VIF-profil mener NTF driver med «skremselspropaganda»

Den tidligere landslagsprofilen kommer med en tydelig oppfordring til NTF:

– De må snarest komme til en fornuftig løsning. Det holder ikke å si at folk kan løpe i skogen. Jeg synes det er greit at organisert idrett ikke skal foregå på breddenivå, men på profesjonelt nivå må man stole på at det blir utøvd på en måte som respekterer retningslinjene for smittevern.

Sportssjef Erik Solér i Norsk Toppfotball sier at han foreløpig ikke har noen kommentar til Bohinens uttalelser.

Mjøndalen-trener Vegard Hansen er fortsatt i karantene etter en trøblete tur hjem fra treningsleir i Tyrkia.

Han sier han bruker lite tid på å irritere seg over den manglende organiserte treningen.

– Vi står i en situasjon vi aldri har opplevd tidligere. Det er et enormt press på fotballforbundet og myndighetene. Derfor må vi bare ha respekt og tillit for de avgjørelsene de tar, sier han.

Han bruker tiden i karantene på å holde spillersamtaler med Mjøndalen-troppen.

– Vi må bare forsøke å tilrettelegge treningen for spillerne så godt det lar seg gjøre i denne situasjonen, sier han.

Publisert: 26.03.20 kl. 12:16 Oppdatert: 26.03.20 kl. 12:29

