NFF ber UEFA arrangere EM for både kvinner og menn neste år

I kjølvannet fra avgjørelsen om å utsette herrenes EM-sluttspill denne sommeren, så det lenge ut til at også kvinnes EM ville bli flyttet. Det ønsker ikke Norges Fotballforbund (NFF).

– UEFA har mange krevende avveininger å gjøre. Likevel mener jeg det er utrolig viktig at begge EM-sluttspillene går neste år. For NFF er det en selvfølge at kvinnefotballen er like viktig som herrefotballen. Tenk hvilken signaleffekt det vil gi om vi får til begge deler, sier fotballpresident Terje Svendsen i en pressemelding.

Han og NFF formidler at de har sendt et brev til det europeiske fotballforbundet (UEFA) om å arrangere fotball-EM for både kvinner og menn sommeren 2021.

Etter at UEFA bestemte å flytte denne sommerens EM-sluttspill for herrer, sa den svenske fotballpresidenten - og 2. visepresident i UEFA - Karl Erik Nilsson at også kvinnenes mesterskap burde flyttes. Det var imidlertid alltid planlagt til 2021.

Det fikk blant andre landslagsprofilen Caroline Graham Hansen til å gi klar beskjed på Twitter:

TV 2s fotballekspert og tidligere landslagspiller Solveig Gulbrandsen er enig med Svendsen at mesterskapene bør spilles samme sommer.

– Det burde være mulig å få til begge mesterskapene samme sommer. Det er selvsagt mye organisering som må til, men hvis man setter datoene litt annerledes kunne det gått. Det ene mesterskapet kunne for eksempel blitt arrangert i juni/juli og det andre i august/september, foreslår hun.

Publisert: 19.03.20 kl. 13:11

