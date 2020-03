GODT TAK: Troy Deeney og Dejan Lovren hadde mange tøffe dueller lørdag. Foto: Alastair Grant / AP

Klopp om Lovren-kritikken: – Ikke rettferdig

Jürgen Klopp mener det er helt feil å skylde på Dejan Lovren etter at Liverpool gikk på et overraskende 3–0 tap for Watford i helgen.

Nå nettopp

Det var en engasjert tysker som på pressekonferansen foran tirsdagens FA-cup-møte med Chelsea forsvarte sin kroatiske midtstopper.

Lovren fikk skarp kritikk på sosiale medier og i avisene etter tapet på Vicarage Road – som betydde slutten på 44 kamper uten tap.

Med Joe Gomez ute ble Lovren valgt foran Joel Matip som erstatter. Det var Lovrens første ligakamp siden han måtte halte ut mot Bournemouth i desember.

Troy Deeney, som skapte mye trøbbel for Lovren, avslørte i et Sky Sports-intervju etterpå at de bevisst hadde gått etter Lovren som et mulig svakt punkt hos Liverpool.

– Det er ikke rettferdig, men sånn er verden. Hvis noen vil gi Dejan Lovren skylden for tapet, så kan jeg ikke gjøre noe med det, sa Klopp på pressekonferansen mandag.

– Ja, det er stor utfordring for Dejan å spille mot Troy Deeney. Mange andre midtstoppere i verden ville ha slitt i disse situasjonene. Men å tape førsteballen, er ikke problemet i disse situasjonene. Tro kan uansett ikke score fra der han plukker opp ballen.

– Både Dejan og Matip har spilt sensasjonelle kamper for oss i den posisjonen. Men du må være frisk. Så må du komme i form og når du kommer i form, så trenger du rytme. Det er det aller vanskeligste å få i internasjonal fotball, for du har treninger, men du spiller ikke så ofte kamper. Han er en strålende midtstopper.

Så la Jürgen Klopp til:

– Hvis du kan fortelle meg én spiller som var på normalt nivå lørdag, så ville jeg virkelig bli overrasket.

Liverpool-sjefen avslører at både Joe Gomez og James Milner nå er tilbake fra skade, men derimot vil han ikke avsløre noe om hvilket lag han har tenkt å stille med mot Chelsea.

– Tapet mot Watford har ikke noe å si for startoppstillingen. Vi har alltid spilt med laget som har gitt oss best mulighet til å gå til neste runde. Chelsea sier ikke hvem de skal spille med, så det gjør ikke jeg heller, sier Klopp.

I forrige runde av FA-cupen holdt manageren vinterferien «hellig» for førstelagsspillerne, og Liverpool stilte med et rekordungt lag til omkampen mot Shrewsbury fra nivå tre. 16-årige Harvey Elliott var yngst i laget som entret banen på Anfield, 22-årige Pedro Chirivella eldst. Takket være dem spiller Liverpool tirsdag åttendedelsfinale mot Chelsea tirsdag.

VG-tips: Liverpool-seier

* Liverpool tapte for første gang i ligaen denne sesongen mot Watford i helgen, og gikk også nylig på et tap mot Atlético Madrid i Champions League.

* Chelsea har variert i prestasjonene, fra overbevisende seier mot Tottenham, stortap i Champions League, og uavgjort mot Bournemouth i helgen.

* Frank Lampard sliter også med skader på viktige Kanté, kantene Pulisic og Hudson-Odoi, samt toppscorer Tammy Abraham.

* Jürgen Klopp har varslet noen endringer på laget, men vi tror likevel de kommer til å stille et sterkt lag, med enkelte jokere på benken. Vi tror Liverpool kommer motiverte og med full revansjelyst til Stamford Bridge.

* Oddsen er høy på Liverpool, og slik de har spilt denne sesongen, er det ingenting å lure på. Vi spiller Liverpool-seier til 2.85.

Publisert: 03.03.20 kl. 10:14

