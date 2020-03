SCORET: Vålerengas Odin Thiago Holm. Foto: Jan Kåre Ness

Banens «minstemann» headet inn «seiersmålet»

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset-Vålerenga 1–3) Odin Thiago Holm fylte 17 år i januar. Langt fra den høyeste på banen (178 cm), gikk den fotrappe angriperen i lufta og headet inn «seiersmålet» på Marienlyst, med 10 minutter igjen å spille.

Det ble gjort med smartness. Holm oppdaget situasjonen før alle andre, og da innlegget kom var han tidligst og best i lufta, og i realiteten avgjorde han kampen, da 10 minutter gjenstod. Bård Finne, som scoret Vålerengas første mål, fastsatte sluttresultatet til 3–1 på overtid.

Odin Thiago Holm kom inn tidlig i 2. omgang, som venstre indreløper. Han viste mye bra, det var ikke bare scoringen som ble lagt merke til. Og da den jobben var gjort, gikk Holm i garderoben, pustet litt - og så gikk han ut og spilte en kamp til, for rekruttlaget mot Strømsgodset rekrutt.

– Spillere som Odin Thiago Holm er mye av grunnen til at jeg ønsket meg denne jobben, sier Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo etter seieren i kampen mot Strømsgodset fredag formiddag i Drammen.

Fagermo roser ung-gutta, samtidig som han kommer til å forlange mer av dem i tiden som kommer.

– Det er flere gode, unge spillere her enn jeg trodde, sier Fagermo - som fikk se et Vålerenga som var gode i perioder, men svake i andre perioder. Strømsgodset-trener Henrik Pedersen fikk se det samme – bare at Godsets svake perioder varte lengre. Lars Jørgen Salvesens utligningsmål var det klasse over. Han holdt unna Ivan Näsberg og satte ballen kontant bak Kristoffer Klaesson i VIF-målet.

– Strømsgodset ligger foran oss treningsmessig, det er det ingen tvil om. Jeg trenger de fire ukene før seriestart. Men dette kan bli bra. Jeg er veldig fornøyd med hvordan spillerne har respondert, sier Fagermo.

Fredrik Oldrup Jensen, som bedre enn noen vet hvordan Fagermo vil spille, sier til VG at det viktigste nå blir å få satt rollene i laget.

– I Fagermos lag har alle spesifikke roller. Det må sitte når vi kommer til seriestart, sier Vålerengas nye «midtpunkt» i laget.

