Rosenborg og Kristiansund avlyser treningsleir grunnet corona-viruset

Fredag ettermiddag bestemte Rosenborg at de ikke reiser på den planlagte treningsleiren til Marbella grunnet situasjonen rundt corona-viruset. Kristiansund fattet samme avgjørelse noen timer senere.

– Situasjonen rundt viruset er for oss veldig uklart. Derfor ønsker vi å trene i kjente omgivelser på Lerkendal. Dette er en helhetsvurdering ut i fra nåsituasjonen, sier RBK-trener Eirik Horneland til lagets nettsider.

De kommer i stedet til å fortsette sesongoppkjøringen i Trondheim, og trener på Lerkendal allerede denne helgen.

Også Kristiansund velger å avlyse sin treningsleir på den spanske solkysten. Det bekrefter daglig leder i klubben, Kjetil Thorsen, overfor VG.

– Vi har hatt en tett dialog i klubben den siste uken, og det vil alltid være en vurdering opp mot risikobildet i Spania og kontra det sportslige utbyttet. Utviklingen i Spania tyder på at vi har en høyere sannsynlighet for å bli rammet av karantener, sier medisinsk ansvarlig i samme klubb, Per Olav Kvalvåg.

Mange andre norske klubber har reist eller planlegger å reise til Marbella. Start og Haugesund reiste ned torsdag, mens Molde, Sogndal, RBK, Glimt og Brann alle har planlagt å reise ned kommende uke.

– Vi gjør forløpende vurderinger sammen med Folkehelseinstituttet og medisinsk team, skriver daglig leder i Brann, Vibeke Johannessen, i en sms til VG.

Ole Erik Stavrum fra Molde Fotballklubb har noenlunde likelydende respons. De planlegger å reise ned tirsdag, og skal ha en avgjørelse på plass innen mandag formiddag.

– Vi forholder oss til rådene fra Norsk Toppfotball og Utenriksdepartementet, og avventer situasjonen litt gjennom helgen. Vi har diskutert dette opp og ned hver dag de siste ukene, og er veldig spent på situasjonen, sier han.

Ranheim ankom Marbella fredag ettermiddag forteller daglig leder Frank Lidahl. Han sier de følger de rådene Folkehelseinstituttet gir, men at det ikke er noen planer om å reise hjem.

– Vi tar ikke kveldsflyet hjem i kveld, sier Lidahl.

