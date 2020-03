MÅ VENTE: Jürgen Klopp i prat med spillerne sine foran møtet med Chelsea på Stamford Bridge i fjor høst. Foto: Nick Potts / PA Wire

Klopps farvel med spillerne: – Dere har nummeret mitt, bare bruk det!

Lørdag skulle Liverpool ha spilt mot Crystal Palace. Trofeet som klubben har ventet på i 30 år, kunne kanskje ha blitt sikret. Liverpool var bare to seirer fra sitt store mål da alt ble stoppet.

På formiddagen den 13. mars kom meldingen om at Premier League var satt på vent til 4. april.

Torsdag sist uke kom så en ny utsettelse. Nå er 30. april første mulige dato for mer spill på Englands øverste fotballnivå.

Liverpool har hatt en drømmesesong og ligger 25 poeng foran nummer to på tabellen, Manchester City.

Telegraph hevder at Premier League har laget en kriseplan som innebærer at man starter opp igjen etter 1. juni - og så klarer å fullføre sesongen i løpet av seks uker. Og så starte 2020/21-sesongen den 8. august.

Det gleder selvfølgelig Liverpool-folket. En avbrutt sesong - og resultatene strøket ville være et mareritt.

New York Times har ettergått hva som skjedde de siste 48 timene før treningsanlegget Melwood plutselig var nærmest folketomt etter at Jürgen Klopp, spillerne og andre ansatte måtte holde seg hjemme.

MESTERE? Denne plakaten ble fotografert i Liverpool onsdag denne uken. Foto: PHIL NOBLE/Reuters

Allerede to dager tidligere, den samme dagen som klubben spilte Champions League-returen mot Atlético Madrid, hadde en del av toppene i klubben startet planen med å kutte ned på antall ansatte på Melwood til et absolutt minimum.

Der og da planla de neste Premier League-runde, som skulle være mandagskamp i Liverpool mot Everton. Signalene de hadde fått, var at det skulle spilles fotball i England den helgen.

Dagen etter Atlético-nederlaget satt manager Jürgen Klopp og stabssjefen Michael Edwards konstant i møter – uten å vite hva som ble utfallet for den videre Premier League-sesongen.

New York Times beskriver hvordan de to gikk gjennom alle mulige scenarioer.

For eksempel at kampene ville gå for tomme tribuner. Da ville de trenge å trene på et folketomt Anfield før kampen.

Hvis sesongen ble utsatt, ville spillerne trenge individuell treningsveiledning. Ernæringseksperten i klubben, Mona Nemmer, ble trukket inn. Nå kunne være at spillerne ikke lenger skulle spise flere måltider på Melwood. De måtte ha en ernæringsplan.

Så bestemte de at den ukentlige fredagspressekonferansen til Klopp ikke skulle foregå på Melwood, men på Anfield, og planen var at treningen skulle starte kl. 11.00 på formiddagen fredag den 13. mars. Oppmøtet var halvannen time tidligere.

Da spillerne kom til Melwood, var altså bare halvparten av staben til stede. Og omtrent samtidig som de ankom i sine luksusbiler, kom meldingen fra Premier League om at alle kampene var utsatt.

Arsenal hadde allerede sent kvelden før bekreftet ryktene om at deres manager Mikel Arteta hadde testet positivt for coronaviruset.

Klopp og Edwards bestemte seg for at treningen likevel skulle gjennomføres, etter som spillerne hadde tatt turen til anlegget. Det var uansett en lett økt det handlet om. Så fikk de beskjed om å ta en dusj og møte i kantina kl. 13.00.

Ifølge New York Times samlet Klopp sin nærmeste stab, assistentene Pep Lijnders og Peter Krawietz, den fysiske treneren Andreas Kornmayer, ernæringseksperten Nemmer, samt klubblegene Jim Moxon og Sarah Lindsay. De måtte kjapt tenke ut en plan for hvordan de neste ukene skulle bli.

Tyskeren hadde allerede tenkt ut at han måtte sende en melding til supporterne – der han blant annet uttrykte alvoret ved at «jeg har tidligere sagt at fotball føles som det mest viktige blant det minst viktige, i dag er ikke fotball eller fotballkamper viktig i det hele tatt».

På møtet med spillerne og de andre ansatte snakket Klopp mye om praktiske ting. Som treningsutstyr. De etablerte, styrtrike spillerne bor jo gjerne i hus med både svømmebasseng og treningsrom. Andre, yngre spillere, skulle få tilkjørt nødvendig treningsutstyr. Han snakket også om muligheten for å besøke familie, om det var mulig å bo på hotell, om når det var realistisk å komme tilbake. Om at skadde spillere skulle få komme til behandling.

For en gangs skyld avsluttet ikke tyskeren sin tale med retoriske blomster. New York Times beskriver hvordan han var opptatt av to ting: At folk måtte holde kontakten, at ingen måtte føle seg ensom, heller ikke spillerne som befinner seg langt fra hjemstedet, som den nylig ankomne japaneren Takumi Minamino. Og at de for eksempel kunne holde kontakten gjennom sine WhatsApp-grupper. Eller til og med ringe til ham.

– Dere har nummeret mitt, bare bruk det, skal han ha sagt.

Så var det farvel.

Uten klemmer. Uten håndtrykk.

