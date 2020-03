TØFFE TIDER: Strømsgodset-angriper Lars-Jørgen Salvesen var en av flere som lå strødd etter 3–3 mot Rosenborg i november. Godset reddet plassen, men nå står utfordringene i kø utenfor banen. Foto: BERIT ROALD / NTB scanpix Foto: Berit Roald

Trippel Godset-smell – varsler krisemøter over helgen

I løpet av en drøy uke har tre ubehagelige nyheter rammet Strømsgodset: 1. Et underskudd på 12 millioner kroner. 2. Brudd i forhandlingene med investorene. 3. Coronaviruset.

Nå nettopp

– Vi hadde store utfordringer rundt økonomi og organisasjonsmodell allerede før dette eksploderte. Coronaviruset kommer på toppen av en veldig krevende situasjon, sier styreleder i Strømsgodset Toppfotball Ivar Strømsjordet til VG.

Han forteller at det blir møtevirksomhet rett over helgen for å vurdere om det skal iverksettes tiltak for å redde Strømsgodset-økonomien.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

– Er det aktuelt med permitteringer?

– Dag Lindseth Andersen (daglig leder, journ. anm.) har sagt at det er noe som må vurderes, og det vurderes jo av veldig mange nå om dagen. Det er ikke tatt noen beslutninger om sånt.

– Frykter du for fremtiden til klubben, eller blir det å ta for hardt i?

– Det er alvorlig og dramatisk, men vi jobber for å komme oss gjennom dette og lande på beina. Per i dag bør det være mulig å få til, uten at jeg ser hvordan vi skal klare det.

– Ser du noen som kan hjelpe?

– Dette kommer når alt og alle er i krise. Det er ikke lett å gå ut og finne noen som kan hjelpe.

For Lillestrøm, som rykket ned og leverte et underskudd på 12,7 millioner kroner i 2019, er ikke situasjonen så alvorlig.

– Dette er en helsekrise, og da blir ikke fotball så viktig. Men økonomisk ser vi at det rammer markedsarbeidet vårt. Det er ikke så mange som tegner nye sponsorkontrakter nå, sier Lillestrøms styreleder Morten Kokkim.

– Vi har stoppet alle treninger og det er hjemmekontor for alle våre administrativt ansatte, men økonomisk er vi ikke mer utsatt enn andre, mener Kokkim.

– Ikke noe å hente

Eliteserie-starten er utsatt til begynnelsen av mai, og det er ikke bare publikumsinntektene som vil dale fremover.

– Det vil ikke forundre meg om sponsorer blir tilbakeholdne med å betale. Det kan bli en problemstilling, selv om vi har veldig lojale sponsorer i Strømsgodset, sier Strømsjordet – som også er usikker på hva som vil skje med markeds- og medieavtalen i perioden kampene ikke vises på TV.

les også PL-topper tror på lang fotball-stopp i England

Strømsgodset leverte et underskudd på 9,6 millioner i 2018, noe som betyr over 20 millioner i minus de siste to årene. Årets underskudd knyttes til ny sportslig satsning med ny trener, ifølge Drammens Tidende.

Strømsgodset forsøker å til en termineringsavtale med investorene i Drammenspatriotene AS, som ikke vil forlenge samarbeidsavtalen etter 31. desember i år. Klubben og investorene har ikke blitt enig om det økonomiske oppgjøret, og dermed måtte klubben legge den nye organisasjonsstrukturen på is.

– Enten må det tilføres kapital eller så må det selges spillere, sa Strømsjordet til VG før det ble klart at eliteseriestarten utsettes.

– Drammenspatriotene og Strømsgodset AS har forpliktelser, også økonomiske forpliktelser. Men etter det jeg har forstått er det ikke aktuelt for dem å gå inn med flere midler. Det er ikke noe mer å hente, sier styrelederen søndag.

Publisert: 15.03.20 kl. 17:35

Eliteserien S V U T M P 1 Aalesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Brann 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 FK Haugesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Kristiansund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 VIS MER Champions League-kvalifisering

Les også

Fra andre aviser