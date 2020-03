UTSETTES: Premier League utsettes til 3. april. Foto: Phil Noble / Reuters

Premier League bekrefter at den engelske toppligaen utsettes til 3. april på grunn av coronaviruset.

Etter et møte fredag formiddag ble det enstemmig bestemt å utsette Premier League til 3. april, med intensjon om å returnere 4. april, med forbehold om den medisinske situasjonen da, skriver Premier League i en pressemelding.

Utsettelsen gjelder også Championship, League 1 og League 2.

– I denne situasjonen jobber vi tett med klubbene våre, regjeringen, FA og EFL, og vi forsikrer alle at helsen og velferden til spillere, ansatte og supportere er vår prioritet, sier Masters videre i pressemeldingen.

Fredag formiddag kom UEFA med en pressemelding hvor det blir klart at neste ukes Champions League- og Europa League-kamper utsettes på ubestemt tid.

Arteta og Hudson-Odoi smittet

Torsdag kveld kom meldingen om at Arsenal-manager Mikel Arteta er smittet av coronaviruset, noe som gjorde at hele Arsenal-laget er satt i karantene. Arsenals kamp mot Brighton ble også bestemt utsatt.

I lys av dette kom Premier League med en pressemelding torsdag kveld om at samtlige klubber ble kalt inn til et krisemøte fredag morgen, for å vurdere hva som skal skje med den engelske ligaen fremover.

Natt til fredag kom også meldingen om at Chelsea-spiller Callum Hudson-Odoi var blitt corona-smittet. Hele Chelsea-laget ble sendt i karantene inntil videre.

– Fremfor alt ønsker vi Mikel Arteta og Callum Hudson-Odoi rask bedring, og alle andre som er rammet av coronaviruset, sier Premier League-sjef Richard Masters.

Det er ikke bare i England at coronaviruset stopper fotballen. I Italia er all sport stanset til 3. april, og torsdag kom La Liga med beskjed om at den spanske serien også stoppes. Fredag formiddag kom den tyske og franske serien med samme beskjed.

Ga klarbeskjed torsdag kveld

Sent torsdag kveld meldte Premier League at helgens kamper skulle gå som normalt, via en pressemelding.

– Etter regjeringens rapport som ble offentliggjort i ettermiddag, vil alle Premier League-kampene gå videre som planlagt i helgen, skrev de da.

De la samtidig ved en lenke til fans med råd og hvordan unngå smitte. Derfor så det ut som at tilskuere ville være velkomne på stadion.

Storbritannias statsminister Boris Johnson sa i et innlegg under fremleggelsen av rapporten at sportsbegivenhetene kunne gå som normalt, men indikerte samtidig at det kunne bli aktuelt å forby dem i fremtiden.

Flere corona-tilfeller

Onsdag denne uken ble Premier League-kampen mellom Manchester City og Arsenal utsatt. Årsaken var at Arsenal møtte Olympiakos i Europa League uken før og det ble senere kjent at den greske klubbens eier Evangelos Marinakis hadde testet positivt for viruset. Flere av spillerne skal ha møtt Marikanis og disse ble plassert i karantene.

Torsdag sa Leicester-manager Brendan Rodgers på en pressekonferanse at tre Leicester-spillere er satt i karantene etter å ha vist symptomer på coronaviruset.

Fredag kunne Everton bekrefte på sine hjemmesider at hele førstelaget og trenerteamet er satt i karantene. Dette på grunn av at en spiller har vist symptomer på coronavirus.

AFC Bournemouth kunne også fredag bekrefte at fem ansatte i klubben er satt i karantene, etter å ha vist symptomer på coronaviruset.

Keeper Artur Boruc, i lag med fire andre medlemmer av førstelagsapparatet, er satt i karantene.

