LITE POENG: Lars Arne Nilsen og Bismar Acosta (til venstre) måtte gå av Brann Stadion med bare uavgjort mot Strømsgodset søndag. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Svak seriestart: «Brann har gått i luksusfellen»

Brann har tapt flere poeng i seriestarten enn de gjorde på de 10 første kampene i fjor. Bergens Tidende mener på kommentarplass i klubben har gått luksusfellen ved å rullere for mye på laget.

Nå nettopp







– Vi kan ikke rope alarm etter to serierunder, men dette er noe helt annet enn vi hadde forventet, sier mannen bak BT-sportens mening, Anders Pamer, etter 1–1 mot Strømsgodset og 2–3-tap for Odd. Han minner om at de tilsvarende kampene ble vunnet i 2018.

les også Bergenseren Strand fikk hjemmedebuten: – En utrolig god følelse

Etter en tredjedel av fjorårets liga sto Brann med åtte seire og to uavgjort – altså kun fire avgitte poeng. På eliteseriens to første kamper har Brann allerede avgitt fem. Nå venter nye tøffe kamper mot Kristiansund (h) onsdag og Viking (b) lørdag.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Pamer liker ikke trener Lars Arne Nilsen nye rotasjon av laget.

– Han har stått «never change a winning team», men nå skal det roteres. Det tror jeg er skummelt før laget har satt seg, sier Pamer og skriver dette om Branns «luksusfelle» i BT-kommentaren:

«Da må trener Nilsen tenke seg alvorlig om. For selv om hans utfordringer om dagen uten videre kan karakteriseres som luksusproblemer, er de åpenbart tøffe nok å håndtere. Fellene er mange, for kombinasjonen av sviktende resultater og snurte spillere som skal «spares» er så absolutt eksplosiv.

les også 24.708 ubrukte Brann-billetter i fjor

Det kan nemlig ende med en lapskaus hvor ingen får spille seg inn på laget og spille seg varm sammen med spillerne de bør utvikle tettest relasjoner med. Det kan gi utrygghet, lik den som spredte seg i 2014 da Rikard Norling helt tidlig fikk den ene fikse ideen etter den andre.»

Pamer får full støtte av Tormod Bergersen, sportssjef i Bergensavisen.

– Det har vært to overraskende laguttak, sier Bergersen som er kritisk til at midtstopperparet Vito Wormgoor/Bismar Acosta har byttet plass og mener at trener Nilsen også har bommet på flere ting i sammensettingen av midtbane- og angrepstrio.

– Men dette er en ny fase i Lars Arne Nilsens Brann-periode. Han har en bredere stall og større stjerner å håndtere enn i sine første sesonger – hvor det har handlet mest om kollektivet, sier Bergersen.

Bergenseren Petter Strand sikret Brann poeng i hjemmedebuten:

Anders Pamer i BT er også kritisk til at fjorårets store kjøp, Daouda Bamba, har vært benket i begge kampene til nå. Tormod Bergersen større forståelse for at Henrik Kjelsrud Johansen og nyinnkjøpte Veton Berisha har vært valgt foran spissen fra Elfenbenskysten.

– I etterpåklokskapens lys så må vi jo si at vi ble revet med litt for mye i øyeblikkets magi da Brann hentet Bamba. En spiss som Alexander Søderlund ville passet bedre i Branns spillestil, mener Bergersen.

BA-kommentatoren er imidlertid aller mest betenkt over Branns forsvarsspill med fire baklengs mot Odd og Strømsgodset.

– Det har vært hinsides med personlige feil, følgefeil og svake posisjoneringer, sier han og mener Brann-forsvaret til tider har vært «en åpen låvedør».

Publisert: 08.04.19 kl. 18:22