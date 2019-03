MATCHVINNER: Matthias Vilhjalmsson. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Var øverst på Deilas ønskeliste

VALLE HOVIN (VG) (Vålerenga-Mjøndalen 2–0) Lenge etter kampslutt runget det over hele Valle-området: «Matti, Matti – Matti Vilhjalmsson». Klanen hadde fått en ny helt – en islending som er klar for, og elsker, at han er hentet for å hjelpe Vålerenga til toppen av norsk fotball.

Han scoret to mål, som ga Vålerenga den perfekte starten på sesongen. Det er hans første Eliteserie-mål på 623 dager. Forrige mål i eliteserien kom for RBK mot Sogndal 15. juli 2017.

Men like viktig for VIF var tilstedeværelsen hans, roen, evnen til å gjøre de rundt seg gode. Og til de som trodde «Matti» var ferdig, etter et par kompliserte sesonger i Rosenborg, og at han er passert 30 år: Svaret kom mot Mjøndalen.

– Jeg er mer motivert enn noen gang, smiler Matthías Vilhjálmsson (32) da han snakker med VG etter kampen. Og han har en spesiell grunn til det.

Høsten 2018 spilte han ikke for Rosenborg. Mange trodde han var skadet. Sannheten var en annen.

– Det irriterte meg litt at så mange har trodd at jeg var skadet. I august var jeg klar igjen. Men Rosenborg hadde byttet trener, og Rini Coolen brukte meg ikke. Så enkelt var det, sier Matthías Vilhjálmsson – fortsatt like blid.

Så da Ronny Deila hadde han øverst på ønskelisten, fikk «Matti» den inspirasjonen og motivasjonen hadde trengte: Et miljøskifte, en ny mulighet, sjansen til å vise at han fortsatt har mye å gi i norsk fotball.

– Jeg var så innstilt på å vise at jeg var glad for denne sjansen, at jeg leide en leilighet et minutt fra stadion, sånn at jeg kan trene hele tiden, smiler Vilhjalmsson. Og nå, et par måneder senere, kan han se over til leiligheten han har kjøpt, rett ved stadion. Til sommeren kommer kona og barna. De bort foreløpig på Ranheim i Trondheim: Skoleåret må gjennomføres før familien kan gjenforenes for godt – i Oslo.

Matthias Vilhjalmsson Født: 30. januar 1987 i Reykjavik, Island. Sivil status: Gift, to barn. Høyde: 186 centimeter Klubb: Vålerenga, fra 2019. Tidligere klubber i Norge: Start (2012–15), Rosenborg (2015–19). Meritter: Fire seriegull og tre cupmesterskap med Rosenborg, åtte serie- og cupmesterskap i Island. A-landskamper/mål for Island: 15/2. Aktuell: Scoret to mål for Vålerenga i debuten, mot Mjøndalen. Vis mer vg-expand-down

– Ronny Deila har gitt meg stor tillit, han trodde virkelig på meg. Det er motiverende. Jeg vil gi tilbake, jeg vil lære om klubben, om Vålerenga, om historien. Det er viktig for meg. Jeg vil bidra så Vålerenga kommer seg opp og fram. Det er fin klubb, Ronny har imponert meg på treningsfeltet. Og mot Mjøndalen fikk jeg vist at jeg kan score mål, sier Matthías Vilhjálmsson.

1–0 kom etter 19 minutter, da han tok et innlegg fra Samuel Adekugbe på direkten – og dundret den i mål, uten mulighet for hans tidligere lagkamerat i Rosenborg, Julian Faye Lund, som debuterte for Mjøndalen med en kjempekamp.

2–0 var noe heldigere. Men frisparket var innøvd, fra Bård Finnes fot til en Vilhjalmsson på løp – mot: Treffet var ikke godt, men den spratt i bakken – og lurte seg over Faye Lund og i vinkelen.

– Jeg var så glad for de scoringene, at du aner ikke, sier Matthías Vilhjálmsson.

Ronny Deila var en glad mann etter kampen.

– Vi har en bra gjeng her nå. Og fortsetter vi å spille som i dag, så må motstanderen ta hensyn til oss. Og ekstra gledelig er at vi underholder, skaper masse. Det er det beste, sier Deila – som ikke kan få fullrost Matthías Vilhjálmsson nok:

– Han er så klok. Og alle treninger gjennomføres med perfeksjon. Her er det ingen tilfeldigheter. Det smitter over på de unge, de ser hva som skal til. Og han ønsker virkelig å gjøre noe med og for Vålerenga, sier Ronny Deila.

Publisert: 31.03.19 kl. 09:09