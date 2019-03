MOT NORGE-RETUR: Tidligere Viking-spiller Veton Berisha er på vei til Brann. Foto: Robert Perry/EPA

Brann enig med Berishas klubb om overgang

Brann har kommet frem til en avtale med Rapid Wien for et kjøp av Veton Berisha (24).

Det får VG bekreftet fra informert hold. Nå er det opp til spissen å bli enig med Brann om sine personlige betingelser.

Berisha rekker uansett ikke lørdagens serieåpning mot Odd, men 24-åringen vil kunne komme matchklar til Bergen.

Den hardtarbeidende angriperen har fire A-landskamper for Norge. Bergens Tidende omtalte tidligere fredag at Brann jobbet for å få til en overgang. Nå er altså klubbene enige, ifølge VGs opplysninger.

Nilsens ønske

Brann har tidligere bekreftet at de var på spillerjakt. Trener Lars Arne Nilsen har i utgangspunktet lyst på to offensive spillere, men har sagt at han kan klare seg med én – hvis det er «den rette».

Den rette er Veton Berisha , etter det VG kjenner til. Nå tyder mye på at Nilsen får oppfylt ønsket sitt.

Med sin energiske, oppofrende spillestil passer egersunderen tilsynelatende meget bra inn i Brann-maskineriet.

Trengte hjelp

Sportssjef Rune Soltvedt har opplyst til VG at klubben ville trenge økonomisk støtte fra en utenforstående hvis de skulle være i stand til å hente en spiller på toppnivå.

Den støtten har Brann trolig nå fått fra Trond Mohn. Milliardæren har tidligere hjulpet klubben en rekke ganger.

Et kjøp av Berisha kan fort være brikken trener Nilsen har følt at han har manglet i troppen sin.

Brann møter lørdag Odd på Skagerak Arena klokken 15.30.

