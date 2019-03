TRE ÅR: Ole Gunnar Solskjær har skrevet under på en kontrakt med Manchester United frem til 2022. Foto: Rui Vieira / TT NYHETSBYRÅN

Åge Hareide om Solskjær: – Han er hard om det er nødvendig

MANCHESTER/OSLO (VG) Ole Gunnar Solskjær (45) har brakt smilet tilbake i Manchester United. Men Solskjær-kjenner Åge Hareide (65) er ikke tvil om den nyansatte manager også kan sette skapet på plass om det blir nødvendig på Old Trafford.

Nå nettopp







Alex Ferguson hadde sin berømte og fryktede «hårføner». Solskjær opplevde selv hvor rasende den legendariske Manchester United -manageren kunne opptre. I 2003 tuppet mentoren til skoen Solskjær. David Beckham fikk et kutt over øyenbrynet.

Åge Hareide mener Solskjær «vet hva som skal til» også når det stormer i motgang.

les også Solskjær etter fast ansettelse: – Helt galskap

– Han er hard om det er nødvendig. Ole Gunnar kan være bestemt, men har kontrollerer seg selv veldig godt, sier den danske landslagssjefen til VG.

– Jeg er meg selv. Jeg elsker å jobbe med mennesker og jobbe med lagkamerater. Nå gjør jeg det beste for klubben og spillerne jeg leder og trenerne jeg jobber sammen med. Jeg liker at de får utfolde seg og er i den beste utgaven av seg selv. Jeg tror du blir det mer av smil enn å få en pisk etter deg, svarer Solskjær på VGs spørsmål etter presentasjonen i Manchester.

– Har du hevet stemmen i løpet av de tre månedene foran spillerne?

– Ja.

– Kan du dele noe av det?

– Nei, det trenger jeg ikke sier Solskjær og utdyper på et spørsmål fra Østlendingens reporter på Old Trafford.

Her svarer Solskjær på et spørsmål om sitt hus i England:

– Å vinne fotballkamper er jobben til en manager. Det er det du blir vurdert etter. Men folk i klubben vet hva som foregår daglig og det er ikke bare å smile til hver andre og gjøre hva du vil. Jeg er nødt til å sette standarden.

Han legger til:

– Det er det handler om når du er Manchester United-spiller eller om du jobber i klubben. Vi har et krav om å bli best og da må vi leve der etter fremholder han og sier han ikke er «stolt» nå, men bare ser fram til å starte jobben som han i fremtiden håper skal gjøre Manchester United i stand til å kjempe trofeer. Klubben har ikke vunnet Premier League siden Ferguson ga seg i 2013.

– Jeg tror på menneskers beste ferdigheter og at vi skal få det beste ut av hver andre. Teamwork selvfølgelig. Og at vi skal jobbe hardt, være ydmyke, men likevel sette frem «kassen» og ha troen på deg selv, sier Solskjær og legger til:

les også Hevder Solskjær får rundt halvparten av Mourinhos superlønn

– Men du trenger ikke rope til andre eller sende det på Twitter, for å si det sånn.

Den danske landslagssjefen har kjent kristiansunderen godt siden han kom til Hareide-trente Molde i 1995. Allerede da Solskjær ble «care taker» i desember sa han:

– Spillerne vil spille for Ole. Det lurer jeg ikke på. De vil ta de ekstra stegene, opptre samlet og med den aggressiviteten Manchester United var så kjent for under Alex. De har gode nok spillere.

98 dager senere har United brukt mange av Fergusons prinsipper, vunnet 14 av 19 kamper og i denne tidsperioden tatt flere poeng enn noen annen klubb i Premier League.

les også Solskjær ansatt i United: Et snev av gambling

– Ut fra resultatene er det en naturlig konsekvens at han får denne jobben på permanent basis. Klubben kunne vanskelig gjøre noe annet. Manchester United har fremstått annerledes på banen og Ole Gunnar kjenner forholdene i klubben bedre enn de som hadde jobben før ham. Han har Manchester United i seg, sier Åge Hareide.

– Jeg har drøm om dette siden jeg kom til Manchester United som spiller, sier Solskjær selv.

Selv kommer Hareide rett fra et danske «under» i Basel. Danmark lå under med tre mål etter 84 minutter, men klarte likevel uavgjort 3–3 mot Sveits i EM-kvalifiseringen.

– Spillerne gjorde en helt enorm jobb. Et svært viktig poeng, sier Hareide – som selv har svært gode resultater. Danmark tapte for Kroatia etter straffesparkkonkurranse i VMs åttedelsfinale, men har ikke tapt i ordinær spilletid på de siste 26 kampene.

Publisert: 28.03.19 kl. 20:47