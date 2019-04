GRESS OG GRU: Baneforholdene var ikke enkle på løse, humpete og vanskelige på Nadderud. Her kjenner Stabæks Hugo Vetlesen og LSK-keeper Marko Maric på forholdene. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Henning Berg kritisk til to Nadderud-kamper på tre dager

BÆRUM (VG) Antagelig brakk Matthew Rusike ankelen på grunn av det elendige underlaget. Stabæk-trener Henning Berg er kritisk til at det er blitt spilt to toppkamper på bare tre dager på Nadderud stadion. «Ikke heldig», sier NFF.

Så sent som lørdag spilte nemlig Stabæks kvinnelag mot Klepp på den samme naturgressbanen. Berg liker slettes ikke oppsettet til Norges Fotballforbund.

– Det er ikke ideelt når de klarer å sette opp toppseriekamp på lørdag og så spiller vi kamp mandag. Sånne ting bør man klare å unngå når du ser på kalenderen og vet hvor mange grader det pleier å være på denne tiden, sier Stabæk-treneren til VG.

Rusike måtte bæres av Nadderud:

Han påpeker at ankelskaden også kunne kommet på en god bane, men det er ingen tvil om at Zimbabwes landslagsspiller skled og falt over sin egen fot da han skulle legge inn.

Skaden oppsto helt uprovosert. Rusike ble gitt smertestillende og sendt i ambulanse til sykehuset mens Stabæk og LSK spilte 1–1 på det humpete, løse og uforutsigbare underlaget.

– Det verste er om banen er hovedgrunnen til at Matthew (Rusike) ble skadet. Det er det absolutt verste. Vi kan akseptere at vi måtte spille på en litt humpete bane og ikke få til spillet vårt, sier Berg.

Nils Fisketjønn, direktør for konkurranse i Norges Fotballforbund, tar kritikken ad notam.

– Dette har Henning rett i. Det er ikke heldig med to kamper så tett på hverandre slik Nadderud fremstår nå. Ideelt sett skulle Stabæks herrelag ikke ha spilt hjemme i første serierunde, sier Fisketjønn.

Han minner om at mange forhold spiller inn når terminlistene settes opp. Fisketjønn vil følge opp hendelsen med Rusike med dommer og kampobservatør.

– Det er en større sjanse for at det skjer på sånne baner. Det er ulempen med begynne å spille kamper på sånne baner så tidlig. Det går ut over fotballen og så vet vi at skaderisikoen er større, sier Henning Berg.

– Synes du kampen ikke burde vært spilt?

– Det spørs jo hva man vil. Hvis vi og Lillestrøm skal spille den beste fotballen så hadde det vært bedre å spille på en annen bane.

Stabæks lege Arne Røde tror det er snakk om brudd i venstre ankel for Matthew Rusike, som måtte bæres av Nadderud. Størrelsen på skaden blir først avklart tirsdag.

– Matten er spesiell fordi gresset ikke har ordentlige røtter og det er mye sand. Så når du trår nedi der og får en vridning så kan jo beinet sitte fast, sier Røde – som har vært Stabæks medisinske ansvarlige i 27 år.

– Det er klart det er en risiko. Men sånn er det bare.

Publisert: 01.04.19 kl. 23:09