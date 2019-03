Gjelsten om Solskjær-ansettelsen: – Kjell Inge og jeg og Molde er veldig stolte

Molde-investor Bjørn Rune Gjelsten fastslår at det er en «stor dag for mange» etter at Ole Gunnar Solskjærs Manchester United-kontrakt er klar. Nordmannen har signert en 3-årskontrakt som manager for storklubben.

– Det er en stor dag for oss i Molde FK som har jobbet med Ole siden han kom til Molde som spiller fra Clausenengen. Dette er noe av det største som har skjedd i norsk fotball etter min vurdering, sier Bjørn Rune Gjelsten til VG.

– Det bør være en fantastisk motivasjon for mange at en nordmann fra Nordvestlandet skal lede en av verdens største klubber, om ikke den største og viktigste.

Gjelsten avslører at Solskjær har vært sterkt delaktig i spillerlogistikken i Molde helt frem til nå, og mer enn antyder at Erling Moe nå kommer til å bli Moldes permanente trener - etter å ha fungert som vikar for Solskjær til nå.

Selv befinner Gjelsten seg på ridestevne i Valencia, men har naturlig nok fulgt prosessen nøye. Han vil likevel ikke kommentere noe om hva Molde får i kompensasjon.

– Nei, det er så mange spekulasjoner som jeg ikke vil bidra til, sier Gjelsten, og vil ikke en gang kommentere om det er en avtale mellom Molde og Manchester United klar.

Det har kommet fram at nordmannen har blitt løst fra sin kontrakt med Molde, selv om han skrev under en ny avtale med klubben så sent som i desember i fjor. Ifølge Manchester Evening News kommer likevel United til å betale en kompensasjon til Molde, selv om de «teknisk sett ikke er forpliktet til det».

Gjelsten ønsker ikke å kommentere hva Molde får i kompensasjon.

Gjelsten fastslår at det har vært «en fantastisk reise» med Solskjær siden midt på 1990-tallet.

– Kjell Inge og jeg og ikke minst ledelsen i Molde FK og hele klubben og supporterne er veldig stolte av å føle at vi er en del av den reisen som Ole Gunnar har vært med på.

Bjørn Rune Gjelsten beskriver tiden som spiller i Molde og Manchester United.

– Så førte han «lille Molde» til vårt første seriegull, flere cupmesterskap og ikke minst noen veldig solide resultater i Europa.

– Jeg tror den ballasten som Ole har tatt med seg fra årene i Molde og ikke minst årene i United, både som trener og spiller, ballasten fra livets skole i Molde, er flott å ta med seg videre i livet. Prinsippene er de samme om det er en liten eller stor liga.

– Jeg føler at Ole Gunnar har de kvalitetene som skal til både faglig sportslig og ikke minst mellommenneskelig. Og det er ofte der de siste prosentene ligger i toppidrett.

Gjelsten er «trygg» på at Solskjær vil lykkes med å gjøre en god jobb i United.

– Det er et eventyr hva han har fått til på kort tid.

– Kan han komme tilbake til Molde en dag?

– Det håper vi alltid på! Men nå må vi først ønske ham lykke til og mange suksessrike år i United.

Molde-investoren beskriver at Solskjær har fulgt Molde «tett» hele tiden mens han har vært i Manchester.

– Han bryr seg om Molde, og vi har hatt en god dialog med ham om spillerlogistikk i hele vår. Han og Erling (Moe) har samarbeidet veldig positivt.

Gjelsten forteller at sportslig ledelse i Molde FK skal vurdere raskt ansettelsen av en fast hovedtrener i klubben. Men ut fra hans beskrivelse av Erling Moe synes det ikke som det er noen tvil om hvor det ender:

– Erling har vært vært en fantastisk støttespiller sammen med både Ole og flere andre av de trenere vi har hatt. Han var sentral da Tor Ole (Skullerud) tok «the double» med oss og da vi vant vår gruppe i Europa League. Han har kvaliteten og forankringen som skal til.

Publisert: 28.03.19 kl. 12:11