Liverpool-fansens mareritt: Da Gerrard skled. Nå kommer Chelsea til Anfield igjen.

Ingen Liverpool-tilhengere har glemt feilskjæret for fem år siden. Manchester City fikk servert gullet da Steven Gerrard skled. Nå kommer Chelsea igjen til Anfield i en heidundrende ligaavslutning med gull i potten.

Mang en Liverpool-supporter kaldsvetter med tanke på Chelsea på Anfield. Det som skjedde for fem år siden, har ridd både klubben - og Steven Gerrard - som en mare siden.

– Jeg vet ikke om jeg tenker på det hver dag, men jeg tenker mye på det. Jeg tror ikke det noen gang kommer til å forsvinne, sa Gerrard til The Guardian før jul.

Liverpool-legenden fikk ballen på egen banehalvdel. Han skulle ta et steg, men skled slik at ballen havnet i beina på Chelseas Demba Ba. Spissen gjorde ingen feil alene med Liverpool-målvakten Simon Mignolet.

Fansen trodde knapt det de så. Like etter runget sangen hans over Anfield - til støtte for sin mest populære spiller.

Det endte med at Manchester City vant gullet med to poengs forsprang til Liverpool, som altså ikke har vunnet ligaen siden 1990. Liverpool tapte selvfølgelig poeng i mange andre kamper også i 2013/14, men det er situasjonen med Gerrard som en Bambi som har blitt stående igjen.

Fem år senere er det et helt annet Liverpool. Bare Simon Mignolet er igjen fra de 11 som startet den gang.

Men Liverpool vet at de trolig bør vinne hjemme mot Chelsea om de skal holde gull-kursen. Og statistikken taler ikke for det:

Siden Kenny Dalglish’ Liverpool vant 4–1 hjemme i mai 2012, har Chelsea besøkt Anfield åtte ganger i alle turneringer. Chelsea har vunnet tre og spilt fem uavgjort.

Og bare navnet Eden Hazard kan få Liverpool-fansen til å skvette i disse dager. Han scoret seiersmålet i ligacupkampen på Anfield i september og viser fryktinngytende form om dagen.

Chelsea-sjef Maurizio Sarri valgte å starte med Hazard på benken i Europa League-oppgjøret i Tsjekkia torsdag. Det samme gjaldt N'Golo Kante. Og Callum Hudson-Odoi var overhodet ikke med på turen. Men sistnevnte starter kanskje på Anfield?

– Jeg vet ikke. Han trengte å hvile. Men selvfølgelig er han i tankene for neste kamp, sa Sarri etter Europa League-triumfen.

En kontroversiell sak før kampen i Praha kan gi følger også for stemningen søndag:

En gruppe Chelsea-supportere sang en fornærmende sang om Mohamed Salah på video. Tre av dem ble nektet adgang til stadion i Praha til torsdagens Europa League-kamp. Både Chelsea og Liverpool tar sterkt avstand fra den rasistisk motiverte sangen.

Liverpool sendte ut en pressemelding der orden «diskriminerende», «farlig og forstyrrende» ble brukt.

Mohamed Salah spilte 13 kamper for Chelsea før han dro til Roma i 2016. Han er en praktiserende muslim. I videoen roper supporterne gjentatte ganger «bomberen Salah».

PS: Det er et vanvittig tittelrace der Liverpool maksimalt kan få 97 poeng og Manchester City 98.

