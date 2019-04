Rekdal ferdig i Start: – Har vært tøft for alle

Etter et nær ni timer langt møte mellom Start og Kjetil Rekdal kom partene til enighet tirsdag kveld. Rekdal er ferdig som Start-trener.

Oppdatert nå nettopp







Det bekrefter Start i en pressemelding.

Samtidig som pressemeldingen ble publisert cirka kvart over ni, kom også Kjetil Rekdal ut fra drøftelsesmøtet med Start, som begynte nesten ni timer tidligere, 12.30.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

– Det er ikke så mye å si. Vi er blitt enige om det, og da går vi videre, sier Rekdal til Fædrelandsvennen.

– I dag har vi hatt en god, lang, fruktbar og konstruktiv dialog om alt, og til slutt kom vi til enighet om at dette utfallet var det beste for alle parter, sier han.

Om hvordan han har opplevd de siste dagene, sier han:

– Jeg tror det har vært tøft for alle, det vet jeg. Det er ikke behagelig.

Han ville ikke svare på spørsmål om han er fornøyd med prosessen, men presiserer at han er fornøyd med tirsdagen og det lange møtet med klubben. Samtidig benekter han at han ikke har vært motivert for jobben.

– Min motivasjon har alltid vært til stede. Jeg har lyst til å vinne fotballkamper, og det er min greie. Noen har kanskje lurt på det, men fra min side har det aldri vært noe problem, svarer Rekdal.

Styreleder Monica Bergin Grimstad er lettet for at saken nå er avsluttet.

– Jeg er veldig glad for at vi har landet saken. Vi har hatt gode samtaler, sier hun til Fædrelandsvennen.

Saken oppdateres

Dette er bakgrunnen for kaoset

28. mars kom sjokkbeskjeden om at Kjetil Rekdal var fritatt fra sine oppgaver som hovedtrener i Start. Samtidig bekreftet klubben at de hadde opprettet en personalsak.

Mens Kjetil Rekdal mener at «personalsaken» kom som lyn fra klar himmel, har Start-ledelsen vært tilbakeholdne med å komme med detaljert informasjon om hva som skal være kjernen i konflikten.

Ifølge styrelederen er det vanskelig for klubben å ikke kunne besvare de mange spørsmålene folk har rundt personalsaken mot Kjetil Rekdal.

VG har tidligere meldt at støtteapparatet rundt Rekdal skal ha kommet med to fulle A4-sider med punkter det er er reagert på i fjor og i høst vinter, når det gjelder Rekdal.

les også Starts drøm spiser trenere

For lite tilstedeværelse på treningsfeltet, skal være blant punktene. Hans assistent Morten Tandberg sa opp 13. januar, av personlige grunner (nyfødt barn, bor i Oslo-området), og Tandberg var mannen som styrte mye på feltet.

Klubben har angivelig ikke vært fullt ut fornøyd med Rekdals fokus, etter det VG erfarer.

Samme dag som Rekdal fikk beskjeden, stod Start-treneren på scenen i forbindelse med VGs Foppall-livepodcast i Kristiansand.

– Jeg har aldri hatt en lignende dag i mitt liv, men det er lite jeg får gjort med det når jeg sitter her. Jeg fikk ikke noe forvarsel om noe som helst. Da var det bare å snu i døra og kjøre hjem etter møtet, men det er fryktelig vanskelig å prate om det, sa Rekdal fra scenen.

Trosset Start-ledelsen – stilte til kamp

Ifølge Trenerforeningen fikk Start-trener Kjetil Rekdal tilbud om å si opp stillingen sin frivillig torsdag – før klubben valgte å fristille ham fra arbeidsoppgavene. Det nektet fotballtreneren.

Samtidig engasjerte Rekdal advokat Erik Flågan til å bistå ham i de videre samtalene med IK Start .

les også Fortvilet Start-ledelse: – Satt litt sjakk matt

Start-ledelsen ga imidlertid klar beskjed om at de ikke ville ha Rekdal i serieåpningen mot Aalesund.

– Det er Joey Hardarson og Andreas Jensen som har hatt de siste og viktigste forberedelsene til kampen, var begrunnelsen Start brukte i pressemeldingen.

Men Kjetil Rekdal stod på sitt. På en surrealistisk dag i norsk fotball stilte Rekdal opp i jobb. 50-åringen trappet opp i garderoben og ledet laget på sidelinjen.

– Jeg hadde ett fokus, og det var å gå ut og vinne kampen. Å hjelpe spillerne til å ha best mulighet til å slå Aalesund og ta tre poeng, sier Rekdal tirsdag etter å ha skilt lag med Start.

les også Hoff gir Rekdal full støtte: - Det samme skjedde med meg, jeg fikk samme råd

Monica Grimstad, styreleder i Start, mente at Kjetil Rekdal gikk mot klubbens instrukser. Rekdal forlot stadion uten å snakke med pressen.

– Det er uheldig og beklagelig, sa Grimstad på spørsmål om hun syntes det var illojalt.

Start tapte for øvrig kampen 0–1 etter en vakker scoring av Aalesunds Pape Habib Gueye tre minutter før slutt:

Mandag kom nyheten om at Kjetil Rekdal og klubben er enige om at Rekdal ikke skal lede lagets trening tirsdag.

Publisert: 02.04.19 kl. 21:18 Oppdatert: 02.04.19 kl. 21:40