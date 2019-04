Ole Gunnar Solskjær sammen med Manchester United-assistent Mike Phelan på Camp Nou. Foto: PAU BARRENA / AFP

Solskjær så Barcelona vinne over Atlético Madrid da Costa så rødt

(Barcelona - Atlético Madrid 2–0) Ole Gunnar Solskjær var på tribunen da Barcelona tok imot Atlético Madrid i den spanske toppkampen.

Espen Solly

NTB

Barcelona skjøt lenge blankt mot ti Atlético Madrid -spillere lørdag. Så traff Luis Suárez og Lionel Messi i sluttminuttene og sikret 2-0-seier.

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United møter Barcelona i Champions Leagues kvartfinale førstkommende onsdag på Old Trafford.

Returoppgjøret spilles seks dager senere i Barcelona, og Solskjær fikk se kliniske avslutninger fra Messi og Suarez i sluttminuttene.

Med seier over vertene kunne Atlético Madrid tette luken i ligaen til fem poeng. Men allerede etter 28 minutter kokte det fullstendig over for Diego Costa som fikk direkte rødt kort for kjefting på dommeren.

Og med ti mann på banen var det bare et tidsspørsmål før Barcelona med Messi og Suárez i spissen skulle finne frem til nettmaskene.

Spesielt hvis man ser på statistikken som viser at Barcelona har scoret mål i de 23 siste strake seriekampene.

I det 84. minuttet fant Barcelona nettmaskene i 24. kamp på rad.

Suárez klemte til fra 20 meter og satte inn ledelsen helt nede ved stolperoten.

Så vant Barcelona ballen rett fra avspark, og Messi som er i storform om dagen fikk etter litt klabb og babb inne i sekstenmeteren på lurt vis doblet ledelsen.

Barcelona leder nå den spanske ligaen med elleve poeng ned til Atlético Madrid når det gjenstår syv kamper av 2018/2019-sesongen.

Publisert: 06.04.19 kl. 23:36