Chelsea slapp med skrekken etter dommerbrøler

(Cardiff - Chelsea 1–2) Med superstjernen Eden Hazard og supertalentet Callum Hudson-Odoi på benken, fant Chelsea aldri veien gjennom walisernes forsvarsmur - frem til Cesar Azpilicueta scoret etter en voldsom offside.

Chelsea var på god vei mot et skjebnesvangert tap mot nedrykkstruede Cardiff.

Så scoret Cesar Azpilicueta etter å ha stått omtrent en meter i offside. Da raknet det for Cardiff. Og Chelsea slapp med skrekken.

Etter en søvndyssende førsteomgang, tok det 52 sekunder av den andre før Victor Camarasa bredsidet inn ledermålet for waliserne. Og først da Eden Hazard kom inn fra benken, begynte Chelsea å skape det som kunne minne om sjanser.

Hudson-Odoi fikk aldri sjanse til å gjenskape England-formen i Wales og Cardiff forsvarte seg heroisk i hele andre omgang.

Offside-scoring

Og det så ut til å holde helt inn, helt til Cesar Azpilicueta scoret utligningsmålet etter å ha vært en meter i offside. Cardiff-raseriet ble ikke mindre av at Cardiff-stopper Sean Morrison virket å bli snytt for et straffespark da Cardiff ledet, eller da Antonio Rüdiger felte Oumar Niasse på vei alene mot mål uten å bli utvist.

Blodtrykket ble neppe lavere da Ruben Loftus-Cheek steg til vers på bakre stolpe og stanget inn seiersmålet et minutt på overtid. Dermed svarte Chelsea på utfordringen fra Manchester United i kampen om topp fire-plassen, og de satte også et press på Arsenal før deres hjemmekamp mot Newcastle mandag kveld.

Mot slutten av kampen var Cardiff-sjef Neil Warnock nær ved å ryke i tottene på rivalen Maurizio Sarri.

Og etter kampen var han igjen fremme hos italieneren for å understreke sin misnøye, før han gikk ut på banen og bare stirret på dommer Craig Pawson.

Sarri-kritikk

Eden Hazard var benket fra start, det samme var kometen Callum Hudson-Odoi, som storspilte for England de to siste ukene. Men det hadde ikke Sarri fått med seg.

– Jeg så bare 20 minutter. Jeg hadde 14 spillere på landslagsoppdrag, og kan ikke se alle kampene, sa Sarri på pressekonferansen før kamp.

Han får kritikk fra flere hold om at han ikke anerkjente ungguttens prestasjoner for landslaget. Jamie Carragher i Sky Sports-studio var blant de som mente at den italienske manageren burde gitt mer ros til landslagsdebutanten.

Chelsea-fansen sang høyt om Sarris avgang til dypt inn i andre omgang, men italieneren får et pusterom.

Men ikke uten en viss flyt.

HETT I TOPPEN: Maurizio Sarri føler på presset som Chelsea-sjef. Foto: David Davies / EMPICS Sport

Publisert: 31.03.19 kl. 16:59 Oppdatert: 31.03.19 kl. 17:15