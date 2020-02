Huseklepp etter Brann-tap: – Må bli vanskeligere å lese

(Brann-Aalesund 1 – 3) Erik Huseklepp mener Brann har en jobb å gjøre før sesongstart. Som i dag gikk på sitt andre tap på tre kamper. Det sørget Aalesunds Niklas Castro (24) for.

– De må fortsette å jobbe med spillestilen sin, den må bli vanskeligere for motstanderen å lese, sier Huseklepp til VG.

Som videre legger til at sesongstarten for Brann har vært veldig variabel. (red. 0–1 tap mot Åsane og 1–4 seier mot Djurgården)

– Brann er best mot lag som angriper, men sliter mer mot lag som faller ned. I dag møter de et Aalesund som er mer forberedt på spillestilen til Brann, og da blir det vanskeligere, avslutter BTs kommentator.

MÅ JOBBE GODT: Erik Huseklepp mener Brann har en jobb å gjøre frem mot sesongstarten. Foto: Øyvind Herrebrøden

Det så lyst ut for Brann da Daouda Bamba sendte bergenserne i ledelsen, men etter det sa det stopp. Tre scoringer fra Niklas Castro gjorde at den positive trenden Brann viste mot Djurgården forrige helg ble glemt.

Brann herjet mot de svenske seriemesterne på lørdag og vant 4–1.

Aalesund skulle bli en tøffere motstander i Vestlandshallen, fredag. Der var det nemlig en chilener som var i fyr og flamme. Etter å ha kommet under, satte Niklas Castro inn utligningen etter 20. minutters spill.

Bare åtte minutter senere er samme mann på tur igjen. Han setter ballen i mål med et skudd fra 16 meter, og dermed er Aalesund i ledelsen 1–2. Som også blir stillingen til pause.

Andre omgang er preget av mye bytter. Brann gjør hele fire bytter etter 60 minutt. Det hjelper lite for de røde, for Castro og Aalesund er ikke ferdig for dagen.

Ti minutt før slutt setter Niklas Castro inn sitt tredje mål for dagen, da han chipper ballen vakkert over målvakt, Eirik Holmen Johansen.

Aalesund fortsetter med det på vinnersporet, etter at de også vant 4–2 mot Hødd i midten av februar.

Brann-trener skuffet

Det var en skuffet Brann-trener etter kampen.

– Andre omgang er bedre, men det er ikke godt nok. Førsteomgang ødelegger og er en skuffelse sier Branns trener, Lars Arne Nilsen.

Han sier at kampen er viktig med tanke på det som skal skje videre.

– Vi får en del svar, vi hadde en veldig god kamp sist, og fikk en del gode svar. I dag prøver vi litt forskjellige ting og jobber med det vi ikke fikk til sist, sier han til BT etter kampen.

