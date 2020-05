REAGERER PÅ GISKE: Helseminister Bent Høie (H) svarer stortingsrepresentant Trond Giske (Ap). Foto: Frode Hansen, VG

Høie til angrep på Giske: – Opptrer som en fotballbølle

Helseminister Bent Høie (H) har sett seg lei Trond Giske (Ap) sin kritikk av regjeringen når det kommer til åpning av nedstengte sektorer som norsk toppfotball.

– Jeg vil minne om at vi fortsatt ikke har tatt stilling til når resten av skolen skal åpne og når viktige deler av næringslivet vårt skal kunne åpne. Så forlanger Trond Giske at fotballen skal få beskjed før alle disse. Jeg mener at Giske opptrer som en fotballbølle. Og fotballbøllene har aldri tjent fotballens sak, sier Høie til VG.

– Hva får deg til å betegne ham som en fotballbølle?

– Fordi han går så sterkt ut på banen for å argumentere for at fotballen ikke skal bli vurdert på lik linje med andre sektorer og angriper regjeringen så kraftig som han gjør for at vi ikke svarer ut fotballen akkurat nå. Samtidig tror jeg at han har fått med seg at vi vil komme tilbake til dette i neste uke, når vi har fått sett dette mer i en sammenheng, sier Høie.

– Trond Giske argumenterer som om alle sektorer som kan lage egne planer for hvordan de kan håndtere smittevern, og dermed få unntak fra reglene, må få åpne. Hvis vi legger det prinsippet til grunn, vil jo alle kunne gjøre det og hele Norge må åpnes samtidig. Konsekvensene av det er at vi sannsynligvis mister kontrollen og at smittespredningen øker betydelig i samfunnet vårt, forteller helseministeren.

Toppfotballen har bedt om tillatelse til å starte med kontakttrening 10. mai med mål om at serien kan begynne i midten av juni. Høie påpeker at regjeringen vil komme med ny informasjon neste uke.

– Jeg utelukker ikke at toppfotballen kan få spille fra 16. juni, men avklaringen og vurderingen av det må ses opp mot andre sektorer som også vurderes for åpning. Fotballen må akseptere å stå i den samme køen som andre. Det opplever jeg at Norges idrettsforbund er enige i.

Giske fyrer tilbake

Konfrontert med angrepet fra Høie, svarer Trond Giske at Arbeiderpartiet ikke mener at alle sektorer skal åpnes samtidig. Stortingsrepresentanten kjøper heller ikke argumentasjonen til Høie.

– Fotballens plan er vurdert av Folkehelseinstituttet til å være smittevernfaglig forsvarlig. Det betyr jo ikke at alle andre sektorer skal åpne. Resonnementet hans mangler et vesentlig premiss, nemlig at det må være funnet forsvarlig av helsemyndighetene. Mener Bent Høie at det er mulig å lage smittevernfaglig forsvarlige rammer for alle sektorene i Norge? Det vil være veldig overraskende. Det er jo sektorer som anses å ha betydelig fare for smitte som skal holdes stengt. Det henger ikke på greip når Høie sier at alle sektorer skal måtte åpnes hvis man skal gjøre det med én sektor, sier Giske til VG.

– Men Høie sier at smitten kan komme ut av kontroll hvis alle sektorene som isolert sett anses som smittevernfaglig forsvarlige åpnes samtidig. Han sier ikke alle sektorene i Norge. Ser du forskjellen?

– Nei, det sier han ikke. Han sier at åpning for fotball gjør at «hele Norge må åpnes samtidig». Det stemmer ikke. Og blir én sektor med minimal smitterisiko pluss en annen sektor med minimal smitterisiko til sammen smittevernfaglig uforsvarlig? Jeg skjønner ikke resonnementet. Det må være vurderinger fra helsemyndigheter som ligger bak en åpning. Det er ingen i Arbeiderpartiet som argumenter for at alt skal åpnes samtidig.

– Jeg går ut fra at Bent Høie ikke har laget en kø for åpning av sektorer som er forsvarlig å åpne. Køen må jo være på de områdene hvor det er en smitterisiko som vi ikke har full kontroll over. Hvis Bent Høie likevel setter det inn i en kø og overprøver helsefaglige vurderinger, må han tåle at det blir en debatt om det. Da burde han offentliggjøre den køen han viser til, sier Giske.

PÅ STORTINGET: Trond Giske avbildet i oktober i fjor. Foto: Tore Kristiansen, VG

Et køsystem for åpning

Torsdag kveld kunne VG opplyse at Folkehelseinstituttet har erklært en plan laget av Norges Fotballforbund som smittevernfaglig forsvarlig. Regjeringen vil likevel ikke gi noen garanti for at toppfotballen snart kan begynne igjen. Det fikk blant annet Giske til å kritisere kulturminister Abid Raja.

– Hvordan opplever du engasjementet fra fotballen, Høie?

– Jeg forstår alle som er engasjert i sin sektor. Jeg har sett sterkt engasjement for treningssentrene, for alle de flotte fornøyelsesparkene vi har i landet og jeg har sett et veldig sterkt engasjement for at resten av barna våre skal få komme tilbake på skolen. Jeg har full forståelse for det, men jeg opplever at alle skjønner at hvis vi skal åpne Norge gradvis, så er det en kø. Min kritikk går mot Trond Giske som tar til orde for at alle andre skal stå i kø, men ikke fotballen, forteller helseministeren.

– Hvis regjeringen mener politiske beslutninger skal ligge til grunn, må det være åpenhet om hvilke kriterier som brukes, sier Giske.

– Hvordan er det å bli kalt en «fotballbølle»?

– Jeg synes ikke den debattformen passer med de alvorlige konsekvensene denne krisen har for folks økonomi og trygghet, også innenfor fotballen og idretten.

PS! VG har fredag vært i kontakt med Leif Øverland som er direktør for toppklubbenes interesseorganisasjon på herresiden (NTF). Han uttrykker full tillit til regjeringens helsefaglige vurderinger og sier han snakker på vegne av klubbene. Hvis regjeringen imidlertid ikke skulle åpne for seriespill i midten av juni, medgir Øverland at det vil føre til ytterligere debatt om økonomisk kompensasjon for klubbene.

Publisert: 01.05.20 kl. 20:07

