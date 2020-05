IKKE FØR NESTE UKE: High-fives på treningsfeltet er nå lov for norske toppklubber – men Ohi Omoijuanfo og Magnus Wolff Eikrem må trolig vente til neste uke for grønt lys fra NFF. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Eliteserie-spillerne må vente til neste uke tross Raja-ja

Spillerne som hadde begynt å glede seg til sklitaklinger og hodedueller allerede fredag, må smøre seg med enda litt mer tålmodighet.

For selv om kulturminister Abid Raja (V) torsdag ettermiddag fyrte av startskuddet for kontakttreninger blant klubber i norsk toppfotball, har Norges Fotballforbund (NFF) fortsatt ikke rukket å gi grønt lys.

– Det blir i hvert fall ikke i morgen (fredag), svarer elitedirektør Lise Klaveness i NFF på spørsmål om når klubbene faktisk kan begynne å trene igjen.

– Vi håper å kunne få igang trening tidlig i neste uke, sier hun.

Før den tid er det mye som må på plass. Klaveness forklarer:

– Vi har fått godkjent våre protokoller for trening og kamp, men vi har dem foreløpig på utkastnivå. Først må forbundsstyret i NFF vedta dem. Så må vi finne ut av en rekke ting før vi begynner å trene:

– Hvem starter og hvordan? – Klubbene må gjennomgå protokollene, avklare med medisinsk ansvarlig, og gi en tilbakemelding. – Vi skal gjøre en godkjenningsjobb og følge dette opp.

– Det er viktig for oss å formidle til klubbene at vi ikke har fått muligheten til å operasjonalisere dette ennå. Klubbene har ikke signert at de klarer dette, gått gjennom hvem som kan gå i karantene, og så videre, sier Klaveness.

Hun varsler at de i løpet av fredag vil ha klar en liste med ting som må gjøres og avklares av klubbene før de kan sette i gang med kontakttrening.

Etter planen vil Eliteserien starte først, fordi alle spillerne der er helprofesjonelle, før Obosligaen og Toppserien kan begynne med kontakttrening fire uker senere.

Men selv internt i Eliteserien er klubbene i forskjellige situasjoner. Molde, som ikke har permittert noen av spillerne sine denne våren, føler seg i stor grad forberedt på kontakttrening så fort som mulig. De erkjenner likevel at det ikke vil skje allerede fredag.

– Jeg tipper vi trener med kontakt fra mandag av, sier administrerende direktør Ole Erik Stavrum i Molde til VG.

Andre klubber har mer som må på plass før de kan begynne å tenke på å trene for fullt. I Vålerenga er spillerne permittert i 75 prosent. Hva som skjer med stillingsprosenten etter torsdagens nyhet, «er fortsatt ikke endelig avklart», sier daglig leder Erik Espeseth.

– Vi trenger tid til å bearbeide det.

– Når tror du at det vil foregå full kontakttrening på Valle igjen?

– Det kan jeg ikke si. Jeg vet ikke. Vi må ta ting i riktig rekkefølge og skal ha gode møter fredag og mandag, slik at vi sørger for at vi følger alle retningslinjer på en utmerket måte. Om vi starter mandag eller tirsdag eller onsdag har ingenting å si i forbindelse med seriestart 16. juni, sier Espeseth.

I FK Haugesund ble det allerede torsdag kveld bestemt at spillernes permitteringer på 100 prosent umiddelbart trekkes tilbake.

– Spillerne er på plass igjen fredag, men vi begynner ikke med kontakttrening. Vi må ha alt på plass før vi kan begynne med det, sier daglig leder John Harald Log.

Mjøndalen er dermed den eneste klubben der spillerne er 100 prosent permittert, men det varer neppe lenge, varsler daglig leder André Nevstad.

– Spillerne skal tilbake i aktivitet og i jobb. Det skal de. Men jeg kan ikke si nøyaktig når første trening blir, sier MIF-toppen, som innrømmer at «det kom litt overraskende på» da Raja åpnet for kontakttrening allerede torsdag kveld.

Sandefjord lettet på spillernes permitteringer i april. Nå gjør daglig leder Espen Bugge Pettersen det klart at «når man er klare til å trene som normalt, så skal man ikke være permittert. Det sier seg selv».

– Men vi må bruke de neste dagene på å utarbeide og forplikte oss til den gjeldende protokollen for kontakttrening. Det vil nok ta litt tid for å gjøre det ferdig, sier Pettersen.

Odd-sjef Einar Håndlykken sier at klubben ikke har begynt å ta stilling til hva som vil skje med spillernes stillingsprosent. De er inntil videre permittert i 45 prosent.

– Det er et omfattende smittevernregime, så vi begynner nok ikke for fullt før på mandag, sier Håndlykken til VG.

I Aalesund varsler daglig leder Geir S. Vik «møter for å legge det riktige løpet». Foreløpig er spillerne 50 prosent permittert.

Strømsgodset-spillerne er tilbake fra ferie på mandag. Da håper daglig leder Dag Lindseth Andersen at de kan «starte for fullt».

– Vi må gjennom en prosess først. Det er lagt opp til møter. Vi skal diskutere de praktiske sidene ved dette, det må implementeres før vi kan starte. Det er ikke bare å kjøre, advarer han.

Ansatte og spillere i Kristiansund var helt eller delvis permittert frem til 3. mai, og har siden hatt ferie. De begynner på jobb igjen på mandag.

– Da starter vi med trening i den grad vi har lov til, sier daglig leder Kjetil Thorsen.

Publisert: 08.05.20 kl. 03:42

