FØRSTE DAG I NY JOBB: Stabæks nye sportslige leder, Torgeir Bjarmann, på treningsfeltet på Nadderud i dag. Han hadde sin første dag på jobben. Til venstre trener Petter Belsvik, til høyre daglig leder Jon Tunold. Foto: Jostein Magnussen

Bjarmann: – Snart flere smitteverneksperter enn fotballeksperter

BEKKESTUA (VG) Stabæk-ledelsen kommer ikke til å presse på for å få toppfotballen i gang igjen så raskt som mulig.

Nå nettopp

– Nå er det snart flere smitteverneksperter enn fotballeksperter. Jeg kommer ikke til å fortelle myndighetene eller fagekspertisen hva de bør gjøre når det kommer til toppfotballen, sier sportslig leder Torgeir Bjarmann til VG.

– Det faget er det andre som kan bedre enn oss, konstaterer Stabæk-leder Jon Tunold og ber om å få slippe å spekulere.

De to stilte opp mandag formiddag da Stabæk-spillerne var tilbake i trening igjen etter tre ukers ferie. For Bjarmann ble det en spesiell seanse. 51-åringen hadde offisielt sin første dag på jobb etter at han tok over jobben til Inge-André Olsen.

– Det er jo spesielt at man ikke kan nærme seg spillerne, håndhilse og være høflig. Det får man bare akseptere i disse tider. Jeg fikk nå hilst på spillertroppen og levert en standardintroduksjon av hva man har gjort før.

Også da Bjarmann ble presentert som ny sportssjef var seansen noe spesiell:

les også Ola Brynhildsen klar for Molde – sjefene fordømmer «svært uheldig» Judas-banner

– Dere vil ikke komme med noen råd til de som skal ta avgjørelsen om fotballstarten, men noen håp har dere vel?

– Vi håper selvsagt som alle andre som driver med fotball og idrett, at man kan komme i gang så fort som mulig. Så må jo det skje hvor man tar hensyn til gjenåpningen i resten av samfunnet. Det er mange som venter. Vi starter når vi får lov til å starte, sier Bjarmann og minner om at spillere i de øverste divisjonene har fotballen som levebrød. Fotballen er mer enn underholdning.

Odd-sjefen og kulturministeren i oppklaringsmøte:

— Det legges frem gode planer, og den dagen de blir godkjent, så er vel planene god nok. Da kommer vi til å følge bestemmelsene til punkt og prikke. Vi skal være klar når det åpnes for å spille fotball igjen, og gleder oss når den dagen kommer. Om det blir om en uke eller to uker, det vet jeg ikke. Vi er tålmodig. Myndighetene avgjør. Det respekterer vi 100 prosent.

Torgeir Bjarmann er ikke kjent med at det foreligger noen deadline for når man må komme i gang med toppfotballen for å kunne gjennomføre seriespillet.

les også Her er norsk fotballs nye plan for kamper

– De fleste forholder seg til det som blir sagt offentlig. Så vet vi jo at Norges Fotballforbund og NTF (Norsk Toppfotball) jobber med å legge frem gode planer for gjennomføring. I denne prosessen ser man vel sikkert til utlandet og hvordan ting gjøres der. Det er jo enkelte land som har lansert sine fotballplaner allerede, så må vi finne vår variant, sier Bjarmann.

Han tror det var greit at spillerne allerede har hatt tre ukers ferie frem til mandag.

– Det tror jeg var en riktig vurdering, for det er neppe noe vi rekker å avvikle senere når vi kommer i gang og skal få unna en hel sesong, sier han på dagen én måned etter at Eliteserien egentlig skulle ha startet.

Foreløpig er seriestarten utsatt på ubestemt tid, men mange venter spent på torsdagen hvor myndighetene har varslet en avklaring rundt mulighetene for gjennomføring av kamper og trening.

STYRER PÅ FELTET: I Jan Jönssons fravær er det Petter Belsvik som leder Stabæk-treningene. Foto: Jostein Magnussen

Publisert: 05.05.20 kl. 10:52

Eliteserien S V U T M P 1 Aalesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Brann 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 FK Haugesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Kristiansund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 VIS MER Champions League-kvalifisering

Fra andre aviser