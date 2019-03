SJEFEN I RYGGEN: Stefan Johansen ved siden av Lars Lagerbäck på dagens pressekonferanse i Spania. Liten tvil om at kapteinen er tilbake for Norge i Valencia. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Stefan Johansen tilbake for Norge etter tøff tid: – Jeg føler meg i veldig god form

VALENCIA (VG) Han var ikke på banen da Norge vant Nations League i november. Men nå har Stefan Johansen (28) forlatt Fulham og satt fredag ved siden av Lars Lagerbäck på pressekonferansen på Estadio Mestalla.

Dermed tyder absolutt alt på at kapteinen er tilbake når Norge åpner EM-kvaliken mot Spania i Valencia lørdag kveld.

– Jeg føler meg i veldig bra form nå, sier finnmarkingen som i januar troppet opp på kontoret til daværende Fulham-manager Claudio Ranieri.

– Det var ikke noe problem. Han har sikkert vært borte i mange slike tilfeller. Jeg måtte ta tak i min situasjon og respekterer at han brukte det laget han mente var best, sier Stefan Johansen om Ranieri som senere selv er blitt fjernet i Fulhams mislykkede comeback i Premier League.

Johansen var ikke på banen mellom innbyttet for Fulham mot Newcastle 15. desember til debuten for West Bromwich 9. februar. 56 dager uten kamp var tøft.

– Jeg hadde håpet på en bedre sesong i Premier League. Når du går over en lang periode uten tilstrekkelig med spilletid så ble det nok. Jobben min er å spille fotball, sier han etter seks kamper i Championship for den opprykksjagende klubben fra Birmingham.

– Jeg trengte spilletid og det har jeg fått i West Bromwich. Man føler seg helt annerledes med et par matcher i beina. Det er mye mer kontinuitet, mener Stefan Johansen.

Til sommeren står han fritt. Både kontrakten med Fulham og leieperioden i West Bromwich tar slutt. Det er ikke kjent hvor Stefan Johansens fremtid blir. Han har tidligere vunnet seriegull med både Celtic i Skottland og Strømsgodset her hjemme.

Men nå handler det uansett om Spania lørdag og Sverige tirsdag. Johansen kommer etter alt å dømme tilbake på Norges venstre midtbaneflanke. Han ble byttet ut allerede etter 57 minutter i 1–1-kampen mot Slovenia i november, fikk mye kritikk og ble vraket i den avgjørende kampen mot Kypros.

– Kritikk må man tåle. Det er en del av fotballen. Jeg er den første til å innrømme at jeg ikke var fornøyd med situasjonen min, svarer han på VGs spørsmål.

– Det er omtrent som vanlig med ham. Han bekymrer seg ikke så veldig mye, sier Lars Lagerbäck . Det vil overraske om landslagssjefen ikke tar Stefan Johansen inn i varmen igjen fra start på mektige Mestalla.

– Om vi ikke bytter ut ham, tror jeg han kan spille godt, sier Lagerbäck avslappet før en landskamp som kan by på mye norsk stress.

– Det blir en tøft test. Spania er store favoritter, det er den første kampen i kvalifiseringen og vet hva Spania står for. Men er sikre på at vi kan gjøre et resultat her, mener Stefan Johansen foran oppgjøret mot verdensmesteren fra 2010.

Lagerbäck snakker bare om at lagarbeidet må fungere om Norge skal ta et overraskende poeng – eller en sensasjonell seier over Sergio Ramos & co.

– Vi har et ekstremt bra samhold i gruppen og har aldri vært borte i lignende på landslaget. Vi drar i samme i retning, mener kapteinen selv.

