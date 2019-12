FORSIKTIG: Ole Gunnar Solskjær (t.h.) vil ikke handle spillere bare for å styrke laget resten av sesongen. Foto: PHIL NOBLE / X01988

Solskjær frykter bivirkninger av spillerkjøp i januar

BURNLEY (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) antyder at Manchester United kan komme til å signere minst én spiller i januar, men forklarer hvorfor han er svært forsiktig med hvilke kjøp han gjør.

Det er klart for en måned med ville spekulasjoner i Fotball-Europa. Ved midnatt første nyttårsdag åpner det internasjonale overgangsvinduet, og det meste tyder på at Manchester United kommer til å spille en av hovedrollene.

Etter sommerens ryddesjau, der blant andre Romelu Lukaku og Alexis Sánchez forlot klubben, forventes Solskjær å handle en spiss. Den som var linket sterkest til klubben, var hans tidligere elev Erling Braut Haaland, men United tapte kampen om nordmannens signatur.

På midtbanen har det vært tynt denne høsten, ettersom både Paul Pogba, Scott McTominay og Nemanja Matic har slitt med skader. Fred har stått frem som en uventet nøkkelspiller, men ekspertene tror og mener fortsatt at dette er en lagdel Manchester United vil styrke.

I tillegg omtales Matic og Ashley Young som spillere som kan forlate klubben midt i sesongen.

Solskjær har tidligere uttalt at det kan være vanskelig å finne de riktige avtalene i januar, men hinter nå til at United-fansen kan se frem til minst én signering den neste måneden.

– Én forsterkning, eller kanskje to, vil bidra til mer konkurranse om plassene. Det er det man må ha i denne klubben. Vi har ikke hatt nok av det, for vi har hatt så mange skader, sier Solskjær.

– Det høres ut som du har troen på at dere kan hente noen i januar. Er du?

– Gjør det? Jeg er alltid en optimist. Jeg er en spiss av natur. Jeg har alltid vært en optimist. Jeg er optimistisk om at vi kan holde spillerne våre friske, og hvis de riktige spillerne blir tilgjengelig, så har vi ressursene til det. Jeg har støtte fra styret, sier nordmannen.

Men han er svært opptatt av at klubben ikke skal signere spillere bare for å styrke seg for resten av sesongen, ettersom han frykter bivirkningene et dårlig kjøp kan føre til i troppen.

– Det handler om å skaffe de rette. Det er nødt til å være sånn. Det er ikke noe poeng i plutselig å tenke at vi må hente inn noen bare av hensyn til de neste tre eller fire månedene, hvis det kan forstyrre kjemien i troppen. Kjemien i troppen er veldig god, så det må være den riktige typen, og det må være den riktige investeringen for klubben på lang sikt, sier Solskjær.

Han går inn i det nye året med den viktige midtbanespilleren Scott McTominay ute med skade, men føler seg sikker på at Paul Pogba vil være med på reisen til London når Manchester United skal gjeste Arsenal første nyttårsdag. Avspark er klokken 21.00.

