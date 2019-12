Koteng vrakes som styreleder i Rosenborg: – Følte meg urettferdig behandlet

Ivar Koteng bekrefter at RBKs valgkomité ikke har innstilt ham til en ny periode som styreleder.

Koteng forteller til VG at han var «inne hos valgkomiteen» i oktober. Da ble han spurt om han var motivert for å fortsette som styreleder etter det kommende årsmøtet i februar.

– Jeg sa jeg var villig til å stille opp videre. Jeg sa at jeg hadde vilje og evne til å tilføre mer. Men valgkomiteen har kommet frem til at det er smartere å gjøre noe annet, sier Koteng til VG og opplyser at han ble orientert om avgjørelsen for tre uker siden.

– Hvordan opplevde du å få den beskjeden?

– Jeg følte meg urettferdig behandlet i noen timer. Så gikk det over.

Det var Adressa som først omtalte saken.

– Et annet perspektiv

Stig Westerhus er leder av valgkomiteen i Rosenborg. Han har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser. Tidligere storscorer Harald Martin Brattbakk er medlem av valgkomiteen, men heller ikke han har svart mandag ettermiddag.

Koteng har vært styreleder i Rosenborg siden 2012. Siden den gang har RBK blitt seriemestre fire ganger og vunnet cupen tre ganger.

I fjor sommer var han med på å ta et grep som overrasket mange, da klubben sparket Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun. Eirik Horneland ble senere hentet inn som erstatter.

Overfor VG forteller Koteng at han og andre i Rosenborg ser ulikt på måten klubben bør drives videre.

– De fleste mennesker har et annet perspektiv på Rosenborg enn meg, sier Koteng.

– Hva innebærer ditt perspektiv?

– For meg innebærer det at vi skal ha en ambisjon og at vi har et ansvar om å bli så gode som mulig. Det er ikke godt nok å bli seriemester. Noen ganger innebærer det et skritt tilbake før det er to frem. Det er kanskje ikke alle som klarer å se det på samme måte som meg. Det har jeg forståelse for. Fotballen har utviklet seg til å handle mye om fart og fysikk, slik jeg ser det. Det toget kan vi ikke gå av.

– Hva er begrunnelsen for at du ikke får fortsette?

– Den kjenner jeg ikke til.

– Har du ikke fått en begrunnelse?

– Nei. Jeg har ikke spurt heller.

– Hva tenker du om at perioden din i Rosenborg går mot slutten?

– Det er på en måte vemodig og på en annen måte en lettelse. Terminlisten styrer jo livet mitt også, forteller Koteng.

Store utskiftninger

Søndag ble det også kjent at RBKs organisasjonssjef de syv siste årene, Trond Alstad, er ferdig i klubben. Stig Inge Bjørnebye sluttet på sin side på dagen som sportssjef 15. november.

– For min del er dette er et bra tidspunkt å gi seg på. Det har vært en krevende tid med krav til betydelig omstilling, og med meget høyt arbeidspress, sa Alstad til klubbens nettsider søndag.

I et stort intervju med VG tidligere i år, uttalte Koteng at den siste tiden hadde vært krevende. Fjorårets sparking av Ingebrigtsen og Hoftun førte til en heftig mediedekket rettssak i januar, etter at trenerduoen saksøkte klubben for usaklig oppsigelse.

Den omdiskuterte avskjedigelsen av Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun, den påfølgende rettssaken (som endte med forlik) og de svake resultatene under ledelse av vinter-erstatteren Eirik Horneland har ført til mye kritikk mot Koteng og andre ledere i Rosenborg.

– Generelt er det positivt at folk engasjerer seg. Det er stor interesse. Da jeg gikk inn som styreleder, gjorde jeg meg heller ikke noen tanker om at alt som kom frem skulle komme frem perfekt hver gang – fra mitt perspektiv. Jeg er også flink til ikke å lese mye av det som står, fortalte Koteng om hvordan han håndterte røffe tilbakemeldinger fra supportere, eksperter og aviskommentatorer.

Publisert: 16.12.19 kl. 12:21 Oppdatert: 16.12.19 kl. 13:00

