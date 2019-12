Manchester City snudde og vant mot Leicester

(Manchester City - Leicester 3–1) Jamie Vardy førte Leicester opp i ledelsen, men så våknet de blåkledde fra Manchester City som snudde det og vant 3–1.

I stort sett 90 minutter var Manchester City det beste laget i møte med Leicester som ligger på plassen over på tabellen. Både Riyad Mahrez, Ilkay Gundogan og Gabriel Jesus noterte seg for hver sin scoring, men det var ikke de lyseblå fra Manchester som tok ledelsen på Etihad.

I kampen mellom Manchester City og Leicester var det bortelaget som tok føringen etter 22 minutter. Premier Leagues toppscorer Jamie Vardy løp i bakrom og fra skrå vinkel vippet han elegant ballen over Ederson. Deretter utliknet Riyad Mahrez med ett skudd via Caglar Söyüncü som satte danske Kasper Schmeichel ut av spill.

Like før pause gikk Raheem Sterling i bakken og dommer Mike Dean pekte på krittmerket. Der gjorde Ilkay Gundogan ingen feil da han plasserte ballen kaldt og rolig ned i hjørne.

City-show

I andre omgang var Manchester City det beste laget, og skapte flere sjanser med både Sterling, Gabriel Jesus og Mahrez. Men ikke før det var gått 69 minutter gikk de opp til 3–1. Kevin De Bruyne fosset gjennom på lekkert vis på høyresiden og tittet opp. Der så han Jesus på bakre stolpe og la inn et hardt og lavt innlegg. Jesus kastet seg frem og sendte de blåkledde fra Manchester opp til 3–1.

Det var også noe som hører til sjeldenheten for Jesus for tiden. De 14 siste scoringene før denne har nemlig vært på bortebane for den brasilianske spissen.

HJEMMESCORING: Gabriel Jesus satte sitt første mål på Etihad på lang tid. Foto: ANDREW YATES / X03469

Leicester snytt for straffe?

Noen minutter før Jesus satte kampens siste scoring var det spesiell hendelse i motsatt ende av banen. Vardy kom rundt på høyresiden og la hardt inn foran mål til Harvey Barnes. Kanten fikk skotuppen på ballen, men sendte den utenfor stolpen. Men like etter avslutningen feide Ederson kanten ned i et forsøk på redning på avslutningen. Barnes gikk over ende etter den voldsomme kollisjonen mellom de to, men dommer vinket spillet videre.

Flere Leicester-spillere reagerte på at dommeren ikke ga straffespark, og i sosiale medier er det også flere reaksjoner på nettopp dette. Man har sett flere lignende hendelser i Premier League hvor en spiller har blitt felt etter en avslutning, men da har argumentet tidligere vært at man har fått avsluttet. Så er spørsmålet om farefullt spill og lignende en diskusjon som tas opp rundt omkring på diverse sosiale medier i ettertid. Barnes måtte også ut med skade etter hendelsen.

Manchester Citys 3–1-seier over Leicester lørdag kveld gjør at Guardiolas menn tetter luken opp til både Leicester og Liverpool. Nå er det kun ett poeng opp til Leicester på andreplass, mens det er hele elleve poeng opp til Liverpool som har én kamp mindre spilt.

