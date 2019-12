ETTERTRAKTET: Erling Braut Haaland jaktes av flere europeiske toppklubber. Foto: GEPA pictures/ Jasmin Walter

RB Leipzig-sjef røper Haaland-klausul – frykter totalprisen

RB Leipzig må betale det samme i overgangssum som Manchester United, Juventus og Borussia Dortmund for Erling Braut Haaland (19). Leipzig-sjef Oliver Mintzlaff frykter likevel at totalprisen kan bli for høy.

Manchester United og Borussia Dortmund har vært lite pratevillig når det kommer til ryktene som har svirret rundt Erling Braut Haaland, spesielt etter at 19-åringen besøkte Leipzig og Dortmund – før Ole Gunnar Solskjær avla Salzburg et besøk.

RasenBallsport Leipzig har derimot vært åpen og frittalende om møtet med Haaland. Bundesliga-lederens trener, Julian Nagelsmann, snakket velvillig om hvordan han hadde forsøkt å selge inn sin fotballfilosofi hin uken. Leipzig-direktør Markus Krösche kunne fortelle at de hadde gitt ham et tilbud.

Klubbens daglige leder, Oliver Mintzlaff, fortsatte i samme spor da han gjestet Sport1s Doppelpass-sending søndag. Han kunne bekrefte spekulasjonene i media om at det finnes en utkjøpsklausul i Haalands kontrakt med RB Salzburg.

– Summen er fastsatt, slo Mintzlaff fast.

Han var samtidig snar med å påpeke at kjøpssummen – ryktet å være mellom 200 og 300 millioner kroner – kun er en del av den økonomiske totalpakken. Klubbsjefen ser ikke for seg at de kan tilby like høy lønn som de absolutt største klubbene.

– Det er ikke lett ettersom Manchester United, Juventus, Borussia Dortmund og et par andre klubber er ute etter ham, svarte han på spørsmål om en eventuell overgang.

RB Leipzig har tidligere vært nevnt som et naturlig steg videre, som følge av den tette tilknytningen til søsterklubben i Salzburg, der Haaland for øyeblikket er under kontrakt frem til sommeren 2023. Hele 17 spillere (se faktaboks) har tatt den ruten siden 2011, noe som ble trukket frem under sendingen.

– Det gjør det ikke enklere. Vi må naturligvis også overbevise spilleren. Vi ønsket oss Martin Hinteregger... Ralf Rangnick ønsket seg Sadio Mané, men han valgte Southampton. Det finnes en og annen spiller som ikke valgte oss, men som stod høyt på vår liste.

Fra RB Salzburg til RB Leipzig 2019: Hannes Wolf 2018: Amadou Haidara 2017: Konrad Laimer 2016: Naby Keïta (nå Liverpool), Dayot Upamecano, Bernardo (nå Brighton), Benno Schmitz (nå Köln) 2015: Stefan Ilsanker, Marcel Sabitzer, Peter Gulacsi, Nils Quaschner (nå Arminia Bielefeld) 2014: Stefan Hierländer (nå Sturm Graz), Yordy Reyna (nå Vancouver Whitecaps), Thamas Dähne (nå Wisła Płock), Rodnei (lagt opp) 2013: Georg Teigl (nå Augsburg) 2011: Roman Wallner (lagt opp)

– Om Haaland kan jeg si at vi har truffet ham. Vi har stor interesse for ham. Han er veldig åpen for et klubbskifte og vil helst at det skjer senest til sommeren, fortalte Mintzlaff.

