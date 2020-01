Bekmørk start på året for Mourinho og Tottenham

(Southampton – Tottenham 1–0) Som om det ikke var ille nok for Tottenham at de tapte mot Southampton: Et kvarter før full tid måtte Harry Kane ut med skade.

Det er dårlige nytt for José Mourinho og Tottenham, som ikke er i fantastisk form fra før av. Fire av tolv mulige poeng fra det hektiske juleprogrammet er fasit for portugiseren og hans mannskap.

Danny Ings sendte Southampton i føringen i 1. omgang etter å ha rundlurt Toby Alderweireld, og scoret med det sitt 13. mål i Premier League denne sesongen.

Harry Kane, en annen engelsk målmaskin, trodde han hadde scoret sitt 12. for sesongen, men i stedet ble det vinket for offside. I samme situasjon ble storscoreren skadet.

Kane tok seg til baksiden av låret og ble umiddelbart tatt av banen. Mye tyder på at det kan være en hamstring-strekk, noe som kan sette ham ut av spill i opptil fire uker.

Tanguy Ndombele ble også byttet ut med skade denne onsdagskvelden.

Sliter på bortebane

Det endte med Tottenham-tap, og dermed taper de enda mer terreng i jakten på en topp fire-plassering. De kunne med seier på St. Mary’s gått forbi Manchester United og vært tre poeng bak Chelsea, men nå blir de i stedet værende på 6. plass, og Manchester United kan få en luke på fire poeng dersom de vinner mot Arsenal klokken 21.00 i kveld.

Southampton gikk offensivt til verks i egen storstue, og tok umiddelbart tak i kampen. Nathan Redmond var nære å gi Southampton ledelsen både én og to ganger, men også Tottenham hadde sine muligheter ved både Kane og Jan Vertonghen.

Lucas Moura var også fryktelig nære utligning helt på tampen.

Men det var bare Danny Ings som fant veien til mål.

– Det er deilig å score mål. Det er ikke bare en målsniks mål, det var litt mer enn det, og det er jeg veldig fornøyd med, sier han ifølge BBC etter kampen.

– Dette var en stor seier for oss. Å starte det nye året slik er fantastisk. Det har vært mye opp og ned denne sesongen, men jeg føler at vi er på gang nå.

«Soton» ble trolig også snytt for et straffespark da et innlegg åpenbart traff armen til Alderweireld. Situasjonen ble sjekket av VAR – som har vært gjenstand for mye kritikk denne sesongen – men det ble aldri noe straffespark, til stor frustrasjon fra Southamptons spillere og supportere.

Tottenham er det første Premier League-laget som har tatt turen til St. Mary’s uten å score denne sesongen, og Spurs er også bare ett av to lag som ikke har maktet å holde nullen på bortebane denne sesongen.

Aston Villa er det andre laget som sliter med å skaffe smultringer når de er på reisefot.

I andre omgang ble José Mourinho vist det gule kortet etter å ha vært borte i Southamptons tekniske sone. Han ble spurt om den situasjonen etter kampen, og svarte da:

– Jeg fortjente det gule kortet. Jeg var frekk. Men jeg var frekk mot en idiot.

Deretter la han til at han ikke har store planer på overgangsmarkedet nå som januarvinduet er åpent.

– Kom igjen, vi trenger tid. Vi må fokusere på det vi har, ikke det vi ikke har. Vi skal ikke prøve å være konger på overgangsmarkedet. Vi skal jobbe.

Vardy-løse Leicester vant

Leicester, uten Premier League-toppscorer Jamie Vardy, hadde full kontroll da de møtte Newcastle på årets første dag.

Scoringer fra Ayoze Perez, James Maddison og Hamza Choudhury sørget for at Leicester befester sin posisjon som tabelltoer i Englands øverste divisjon. De er nå ti poeng bak suverene Liverpool – som har to kamper mindre spilt – og har fire poeng ned til Manchester City som skal i aksjon klokken 18.30.

Klokken 16.00 ble også oppgjøret mellom Watford og Wolverhampton spilt. Den kampen endte med 2–1-seier til The Hornets, og her kan du lese om drømmescoringen som nektet Chelsea-seier tidligere i dag.

Sjekk i tillegg denne nyttårsraketten fra Maddison:

