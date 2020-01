VOLDSVERSTING: Oslo troner på toppen av lista over volds- og trusselhendelser i fotballen. Kampen det fortelles om i denne artikkelen ble ikke spilt på denne banen. Foto: Hallgeir Vågenes

Dommerens sønn skal ha blitt truet på livet – Oslo fotballkrets tok ikke saken videre

De mest alvorlige volds- og trusselsakene i fotballen skal sendes fra kretsene til NFF nasjonalt. Men da en dommer fortalte om at sønnen hans ble drapstruet, mente ikke Oslo fotballkrets at saken var alvorlig nok til å sendes videre til NFF.

En sommerkveld i Oslo, noen år siden: Bare fem minutter etter at dommeren har blåst i gang kampen, kommer de første høylydte protestene fra bortelagets innbytterbenk. Når dommeren kommer bort for å prøve å roe gemyttene, eskalerer det, forteller han i rapporten til Oslo fotballkrets dagen etter kamp. VG har fått tilgang på denne rapporten.

En av innbytterne vet at dommeren har en sønn.

«Jeg skal drepe ham», sier spilleren, ifølge rapporten. Så uttaler han «Jeg skal knuse beina på ham», forteller dommeren.

Dommeren tolerer ikke trusler mot seg og sønnen sin. Spilleren får det røde kortet. Men den utviste spilleren nekter å forlate benken. I stedet blir han sittende der resten av kampen, sier rapporten.

Når dommeren til slutt blåser av kampen, har han delt ut tre røde kort og det har vært et slagsmål. Etter kampslutt kommer flere av bortelagets spillere bort til dommeren og prøver å påvirke dommeren til å ikke rapportere de utviste spillerne, står det i rapporten.

«Vi kjenner familien din, vi vet hvor du bor», skal dommeren ha fått beskjed om. Dommeren bestemmer seg på tross av truslene for å rapportere hendelsene til kretsen.

To dager etter kampen: Oslo fotballkrets sender en e-post til bortelaget og gir beskjed om at mannen som drapstruet dommeren og sønnen hans, får tre kamper utestengelse. Bakgrunnen for det er dommerens rapport. Etter at hjemmelaget også sender inn en rapport om kampen, ender det med at karantenen heves til fem kamper.

En karantene må imidlertid være lenger enn seks kamper for at saken sendes inn til Norges Fotballforbund (NFF) sentralt, der det er et eget utvalg som skal felle dom i de mest alvorlige volds- og trusselsituasjoner. Med kun fem kamper karantene blir altså mannen som drapstruet dommerens sønn ikke meldt inn dit.

En sak som derimot ble meldt inn til NFF sentralt, var denne:

Andre drapstrusler har blitt meldt inn

Andre saker som ligner denne har derimot blitt meldt inn til utvalget: Det er blitt gitt lengre utestengelser for flere tilfeller av drapstrusler siden 2010.

– Hvordan kan det ha seg at drapstrusler mot sønnen til en dommer i dette tilfellet ikke gir mer enn fem kampers karantene, daglig leder i NFF Oslo, Tore Jarl Bråteng?

– De som behandlet denne saken jobber ikke lenger i kretsen og det var før jeg ble daglig leder, så det er vanskelig for meg å gå inn i saken og vurdere om vedtaket var rett eller ikke. Jeg går ut fra at de har behandlet saken i tråd med retningslinjene som gjaldt da, og at de mente at dette var rett konklusjon.

Mannen som behandlet saken den gangen har siden blitt pensjonert, og ønsker ikke å kommentere denne artikkelen. Det gjør heller ikke dommeren som rapporterte inn saken.

Av de sakene som faktisk ble meldt inn til NFF, kunne mange ført til ubetinget fengsel om de også hadde endt i en rettssal. Se en juristvurdering av alle sakene her:

Kan bli strengere straffer i fremtiden

Etter VGs arbeid med vold og trusler i fotballen denne høsten, har en intern gjennomgang i NFF vist at det i 2019 har vært 75 tilfeller av vold og trusler som ikke har blitt meldt inn til NFF sentralt. Dette er altså ikke den eneste saken av vold eller trusler som kretsene ikke har tatt videre.

Der det å melde inn drapstrusler i dette tilfellet endte med fem kamper utestengelse, kan det potensielt bli langt strengere straffer fra og med neste sesong: Nesøya IL har sendt inn et forslag til Fotballtinget om at spillere som kommer med grove trusler eller utøver vold mot dommeren skal få minimum tolv måneder utestengelse.

Skjer det samme mot en motspiller, skal det gi minimum ni måneder, foreslår klubben. Fotballtinget som skal ta stilling til dette avholdes 7. til 8. mars.

Dommeren som selv skal ha opplevd drapstruslene ønsker ikke å kommentere denne saken. Han er en av dommerne som har skjult identiteten sin i fotballens systemer, som VG tidligere har omtalt.

– Ble så provosert at jeg tenkte «dette gidder jeg ikke mer»

En dommer som derimot ønsker å si noe om straffenivået til NFF, er Anders Hauglund. I 2018 kom han i konflikt med fotballkretsen.

– Jeg viste ut en fyr for sitt andre gule kort i en kamp i fjor. Jeg fikk en skikkelig tirade fra ham, der han sto opp i trynet mitt og ropte om hvor ræva jeg var, forteller Haglund til VG.

For to gule kort får man automatisk én kamps karantene.

– Jeg sendte en utvisningsrapport til kretsen og forventet at han kom til å få minst en ekstra kamp i tillegg for sjikaneringen av meg, sier Hauglund.

Men det ble med den ene. Hauglund ba kretsen om en begrunnelse for det.

«[...] regner med både spiller og klubb syns det er tungt og unødvendig å måtte stå over 1 kamp for munnbruk mot dommer», sto det i svaret Hauglund fikk fra kretsen. VG har sett denne e-posten.

– Jeg ble så provosert da jeg fikk det at jeg tenkte «dette gidder jeg ikke mer». Det de i praksis sier med et slikt vedtak er at de ikke er opptatt av å beskytte dommerne, sier Hauglund.

I oktober 2019 innrømmet fotballpresident Terje Svendsen at NFF har gjort nok for å motvirke vold på banen:

NFF Oslo tar selvkritikk for kommunikasjon

Hauglund, som siden har sluttet som dommer, skrev en lang e-post som svar til kretsen.

«Selvfølgelig er det tungt å få ekstra lang karantene, men begredelig oppførsel må jo få konsekvenser! Du gir med andre ord f... i arbeidet med å øke respekten for dommerne, og setter spillernes bekvemmelighet i høysetet», var et av budskapene han sendte avgårde.

Oslo fotballkrets besvarte aldri e-posten.

Fotballkretsens Tore Jarl Bråteng avviser at kretsen setter spillernes bekvemmelighet over respekt for dommerne.

– At dommere og kretsen av og til har ulikt syn på sanksjonsnivå i enkeltsaker må vi leve med. Den saken er ferdig behandlet og beslutningen kan ikke gjøres om nå. Men jeg må understreke at vi selvsagt ikke setter spillernes bekvemmelighet over dommernes trygghet og arbeidet med å øke respekten for dommere, sier Bråteng, og fortsetter:

– Det jeg kan ta selvkritikk på, er at vi tydeligvis ikke har kommunisert ut nettopp det tydelig nok. Det håper og tror jeg at vi vil gjøre bedre fra og med neste sesong.

Publisert: 06.01.20 kl. 10:31

