SETTER REKORD: Tommy Skjerven har passert 52 år, men dømmer fortsatt i fotballens eliteserie. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Tommy (52) er tidenes eldste i Eliteserien: – Det er gøy fortsatt

STAVANGER (VG) Aldersgrensen for dommerne er fjernet. 52 år gamle Tommy Skjerven setter rekord hver gang han er på banen. Vestlendingen er eliteseriens eldste aktør. Men vet ikke om han fortsetter en sesong til.

Nå nettopp







– Jeg synes det er gøy fortsatt. Jeg har «driven» i meg og synes det er fantastisk å være i god fysisk form. Å gå til kampene godt forberedt er like morsomt, sier Skjerven til VG på SR Bank Arena.

Veteranen dømte sin 373. kamp i eliteserien siden debuten i 1995. Han sier kontant «nei» til om han har et mål om å dømme 400.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

– Men jeg har en drøm om dømme min kamp nummer 374. Jeg tenker ikke lenger, sier Skjerven. Som 50-åring ble han i 2017 kåret til «Årets dommer» i Eliteserien av VG. Han er i tenkeboksen med tanke på 2020-sesongen.

les også Sondre Rossbach får tøff kritikk: – Kjempetabbe

Til sammenligning er Frode Kippe (41) den eldste spilleren på banen i dag, mens spillerrekorden innehas av Thorleif «Toffa» Olsen som var 41 år og 332 dager da han spilte for Vålerenga i 1963.

Stemningen i dommergarderoben er god etter Viking-Odd. Både dommerobservatøren og Skjerven er fornøyd. VG belønner ham med 7 poeng på børsen – det samme som kampens store spiller, Vikings Zlatko Tripic fikk. Tripic og fem andre spillere måtte også tåle Skjervens advarende pekefinger i form av et gult kort.

– Det handler om å ta det som kommer, men jeg synes gutta skal ha ros for at det ble en fair kamp, sier Skjerven etter bataljen i regn og vind i Stavanger.

Her måtte Skjerven frem med kortstokken på Viking stadion:

Vestlendingen vet det aller meste om å være ute i hardt vær. I slutten av august måtte han tåle kritikk etter at Tromsøs Simen Wangberg måtte bæres av Brann Stadion etter en an albue fra Daouda Bamba. Skjerven fikk ikke med seg situasjonen godt nok. I ettertid grep disiplinærutvalget i Norges Fotballforbund inn og ga Brann-spissen fire kampers karantene.

– Det er jo trist at en ikke klarer å fange det opp i kampen, sier Skjerven som mener at brutaliteten var vanskelig å fange opp selv for TV-kameraene.

– Det er ikke kjekt med slike hendelser. Samtidig er det viktig å få lagt det bak seg og fokusere videre, sier han.

Skjerven har dømt eliteserie mer enn 24 år og har opplevd å måtte ha politieskorte ut av stadion.

Offentlig utskjelling er ikke uvanlig for en dommer. Skjerven og norske fotballdommere opplever selv at de ikke lar seg påvirke av press fra spillere, trenere og publikum.

les også Roar (53) er trafikkbetjent, fotballdommer og politiker: – Jeg liker jo ikke å få kjeft

– Jeg skal være så ærlig at jeg kjenner litt på reisebelastningen. Jeg bor der jeg bor og det går ikke fly som om jeg skulle bodd i Oslo eller i en av de andre store byene. Jeg bruker ofte tre dager på en kamp.

Skjerven dømmer for Kaupanger IL i Sogn og Fjordane. Til daglig jobber han som konsulent ved «Direktoratet for forvaltning og IKT» på Hermansverk.

Frem til 2016 var aldersgrensen for å dømme eliteserien 50 år. Så ble den fjernet. Nå gjelder bare dommerprestasjoner og fysiske tester.

les også Glimt-profiler kaller Svein Oddvar Moen arrogant

– Jeg er ikke akkurat hurtig lenger. Men jeg prøver å kompensere med å være godt trent, sier han og legger til:

– Jeg prøver å spille litt på lag med spillerne, ha glimt i øyet, jeg kan fleipe litt, men samtidig må du kunne dra til når grensen er der. Det virker som de fleste synes det er ok at jeg er der, sier Skjerven.

KOMMUNISERER: Tommy Skjerven prøver å holde en god tone med utøverne. Her med Viking-spillerne søndag. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

To ganger i året testes toppdommerne.

– Hurtigheten er den største utfordringen. Vi må løpe 40 meter på under seks sekunder. Det må vi gjøre seks ganger, forklarer Skjerven, som trener 4–5 ganger i uken.

Etterpå løper de 40 drag på 75 meter. De skal gjennomføres med 18 sekunders pause på gjennomsnittshastighet 18 km/t.

les også Bohinen om dommeren etter å ha blitt sendt på tribunen: – Banens dårligste aktør

– Jeg må balansere i forhold til restitusjon. Du kjenner det på muskulaturen etter mange år, forsikrer han.

Også i dommerteamet har Skjerven langt yngre kolleger. 23-årige Kristoffer Gullhav voktet linjene sammen Andres Michael Velo (40) søndag.

– Han har dømt i eliteserien lenger enn jeg har levd, poengterer Gullhav fra Grimstad.

– Det er gøy å dømme med Tommy. Stas. Mye erfaring, mye læring og triks for en ung dommer i eliteserien.

PS! Tommy Skjerven var FIFA-dommer fra 2001 til han gikk av for den internasjonale aldersgrensen (45 år) i 2012. Han dømte i 2002 herrenes cupfinale, noe som henger svært høyt blant norske fotballdommere.

Publisert: 18.09.19 kl. 14:09







Eliteserien Sesong 2019 Pos Lag S V U T M +/- P 1 Molde 21 14 4 3 50 – 21 29 46 2 Bodø/Glimt 21 13 4 4 49 – 33 16 43 3 Odd 21 11 5 5 31 – 25 6 38 4 Rosenborg 21 10 6 5 34 – 26 8 36 5 Brann 21 9 5 7 28 – 23 5 32 6 Kristiansund 21 9 5 7 27 – 22 5 32 7 Viking 21 8 6 7 33 – 32 1 30 8 Vålerenga 21 7 6 8 34 – 31 3 27 9 FK Haugesund 21 6 8 7 29 – 25 4 26 10 Lillestrøm 21 7 4 10 27 – 35 -8 25 11 Stabæk 21 6 6 9 25 – 30 -5 24 12 Tromsø 21 6 4 11 25 – 43 -18 22 13 Mjøndalen 21 4 9 8 27 – 37 -10 21 14 Sarpsborg 08 21 3 10 8 23 – 29 -6 19 15 Ranheim 21 5 4 12 23 – 37 -14 19 16 Strømsgodset 21 5 4 12 23 – 39 -16 19 Plassering Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk Se mer statistikk for Eliteserien på VG Live.

Mer om