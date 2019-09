ØYE FOR MÅL: Caroline Graham Hansen Foto: Jonathan Moscrop / Sportimage/PA Images

Herjet mot regjerende mester: Graham Hansen og Barca til topps

(Barcelona – Atlético 6-1) Forrige sesong ble Barcelona nummer to, bare slått av Atlético. I lørdagens kamp mellom de to, med Caroline Graham Hansen på banen for katalanerne, var det Barcelona som kunne juble.

Hjemmelaget ga seg ikkefør det sto hele 6–1 i målprotokollen i favør Barcelona.

Ikke bare ga det tre poeng mot en av de argeste gullkonkurrentene. Det gjorde også at Barcelona snek seg forbi Madrid-rivalen etter tre spilte kamper.

Caroline Graham Hansen og Barcelona står med syv poeng etter to seirer og én uavgjort. Atlético har seks poeng, det etter å ha blitt påført sesongens første ligatap lørdag.

Caroline Graham Hansen var også sentral, selv om hun ikke tegnet seg på scoringslisten. I forkant av 2-1-scoringen burde hennes innlegg ha blitt ekspedert i mål, men den norske vingen trengte ikke deppe av den grunn. Bare sekunder senere sørget Mariona Caldentey for ledermålet.

Til pause sto det hele 4-1, to minutter ut i andre omgang la Asisat Oshoala på til 5-1, og for Atlético sin del ble det ikke bedre av at Aïssatou Tounkara ble utvist etter timen spilt.

Et selvmål av Silvia Meseguer gjorde at det endte 6-1, det på «assist» fra Graham Hansen.

Også Ada Hegerberg kunne juble lørdag. Hennes Lyon vant den franske supercupfinalen etter straffesparkkonkurranse mot PSG.

Amel Majri sendte Lyon i ledelsen tidlig i første omgang. Hegerberg var nest sist på ballen. Danske Nadia Nadim utlignet før pause.

Det sto 1-1 ved full tid og kampen gikk til rett til straffesparkkonkurranse.

Hegerberg hadde full kontroll fra 11 meter og var blant målscorerne til Lyon. Etter at begge lag hadde bommet to ganger, bommet PSG på sin siste straffe.

Det var første gang supercup-kampen ble spilt for kvinner i Frankrike.

